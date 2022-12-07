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Haberler Magazin 43’lük Selen Görgüzel zayıflamanın sırrını verdi! Bulduğu yöntem yine ağızları açık bıraktı! Sünnet derisinden sonra ayı kanı enjekte ettirmek istemişti...

43’lük Selen Görgüzel zayıflamanın sırrını verdi! Bulduğu yöntem yine ağızları açık bıraktı! Sünnet derisinden sonra ayı kanı enjekte ettirmek istemişti...

43'lük Selen Görgüzel zayıflamanın sırrını verdi! Bulduğu yöntem yine ağızları açık bıraktı! Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra yeni güzellik sırrını duyurmuş ve vücuduna ayı kanı enjekte ettireceğini söylemişti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Görgüzel, son dönemde kilo verememekten yakınarak daha önce nasıl zayıfladığını açıkladı. İşte Selen Görgüzel'in zayıflama sırrı...

takvim.com.tr
07.12.2022 19:03 - Son Güncelleme: 07.12.2022 19:03
43’lük Selen Görgüzel zayıflamanın sırrını verdi! Bulduğu yöntem yine ağızları açık bıraktı! Sünnet derisinden sonra ayı kanı enjekte ettirmek istemişti...

Ünlü oyuncu Selen Görgüzel, 2014 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile evliliğini noktalamıştı.

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43’lük Selen Görgüzel zayıflamanın sırrını verdi! Bulduğu yöntem yine ağızları açık bıraktı! Sünnet derisinden sonra ayı kanı enjekte ettirmek istemişti...

8 yıl süren evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede bitirmişti. İkilinin ayrılıkları magazin gündemini sallamıştı.

43’lük Selen Görgüzel zayıflamanın sırrını verdi! Bulduğu yöntem yine ağızları açık bıraktı! Sünnet derisinden sonra ayı kanı enjekte ettirmek istemişti...

Uzun bir süre boşanama haberleriyle gündem olan Görgüzel, sonrasında güzellik uğruna yaptıkları ve yapmak istedikleriyle adından söz ettirmişti.

43’lük Selen Görgüzel zayıflamanın sırrını verdi! Bulduğu yöntem yine ağızları açık bıraktı! Sünnet derisinden sonra ayı kanı enjekte ettirmek istemişti...

SÜNNET DERİSİNDEN CİLT BAKIMI!
Yeni doğmuş erkek çocuklarının sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklayan Görgüzel, şöyle konuşmuştu: "Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş.

43’lük Selen Görgüzel zayıflamanın sırrını verdi! Bulduğu yöntem yine ağızları açık bıraktı! Sünnet derisinden sonra ayı kanı enjekte ettirmek istemişti...

Sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış"

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