43’lük Selen Görgüzel zayıflamanın sırrını verdi! Bulduğu yöntem yine ağızları açık bıraktı! Sünnet derisinden sonra ayı kanı enjekte ettirmek istemişti...
43'lük Selen Görgüzel zayıflamanın sırrını verdi! Bulduğu yöntem yine ağızları açık bıraktı! Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra yeni güzellik sırrını duyurmuş ve vücuduna ayı kanı enjekte ettireceğini söylemişti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Görgüzel, son dönemde kilo verememekten yakınarak daha önce nasıl zayıfladığını açıkladı. İşte Selen Görgüzel'in zayıflama sırrı...
07.12.2022 19:03 - Son Güncelleme: 07.12.2022 19:03
Ünlü oyuncu Selen Görgüzel, 2014 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile evliliğini noktalamıştı.