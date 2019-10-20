Seda Sayan'ı sevindirecek haber! Canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmıştı...
Seda Sayan geçtiğimiz Nisan ayında yüz estetiği yaptırdığı anları Youtube kanalından paylaşmış ve izleyenlerin içini sızlatmıştı. Kadınlar kırışıklığı azaltmak ve genç görünmek için estetik operasyonlarına başvuruyor. Özellikle göz önünde bulunan ünlü isimler, botoks yaptırmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Seda Sayan, Nurgül Yeşilçay, Meryem Uzerli gibi ünlüler için acısız botoks şekli ortaya çıktı. Doğal botoks; kokoreç... Kokoreç botoksu nedir?
20.10.2019 10:31
- Son Güncelleme: 20.10.2019 11:20
Seda Sayan, Ajda Pekkan, Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimleri sevindirecek gerçek ortaya çıktı! Seda Sayan'ın geçtiğimiz Nisan ayında canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmasını seyreden izleyiciler,"İzlerken içim sızladı, bunu kendilerine nasıl yaptırıyorlar?" şeklinde yorumlarda bulunmuştu. Acısız botoks etkisine ulaşmak artık mümkün. Bazı insanların mesafeli yaklaştığı kokoreç, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Diyetisyen Gülçin Işık, yüksek besin değerine sahip kokoreçin faydalarına değiniyor. Bol kolajen içeren bu yemeğin kas ve bağ dokusunu onardığını eklem ağrılarına iyi geldiğini söylüyor.
DİĞER GALERİLER