Seda Sayan'ı sevindirecek haber! Canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmıştı...

Seda Sayan, Ajda Pekkan, Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimleri sevindirecek gerçek ortaya çıktı! Seda Sayan'ın geçtiğimiz Nisan ayında canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmasını seyreden izleyiciler,"İzlerken içim sızladı, bunu kendilerine nasıl yaptırıyorlar?" şeklinde yorumlarda bulunmuştu. Acısız botoks etkisine ulaşmak artık mümkün. Bazı insanların mesafeli yaklaştığı kokoreç, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Diyetisyen Gülçin Işık, yüksek besin değerine sahip kokoreçin faydalarına değiniyor. Bol kolajen içeren bu yemeğin kas ve bağ dokusunu onardığını eklem ağrılarına iyi geldiğini söylüyor.