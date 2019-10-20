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Seda Sayan'ı sevindirecek haber! Canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmıştı...

Seda Sayan geçtiğimiz Nisan ayında yüz estetiği yaptırdığı anları Youtube kanalından paylaşmış ve izleyenlerin içini sızlatmıştı. Kadınlar kırışıklığı azaltmak ve genç görünmek için estetik operasyonlarına başvuruyor. Özellikle göz önünde bulunan ünlü isimler, botoks yaptırmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Seda Sayan, Nurgül Yeşilçay, Meryem Uzerli gibi ünlüler için acısız botoks şekli ortaya çıktı. Doğal botoks; kokoreç... Kokoreç botoksu nedir?

20.10.2019 10:31 - Son Güncelleme: 20.10.2019 11:20
Seda Sayan'ı sevindirecek haber! Canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmıştı...

Seda Sayan, Ajda Pekkan, Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimleri sevindirecek gerçek ortaya çıktı! Seda Sayan'ın geçtiğimiz Nisan ayında canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmasını seyreden izleyiciler,"İzlerken içim sızladı, bunu kendilerine nasıl yaptırıyorlar?" şeklinde yorumlarda bulunmuştu. Acısız botoks etkisine ulaşmak artık mümkün. Bazı insanların mesafeli yaklaştığı kokoreç, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Diyetisyen Gülçin Işık, yüksek besin değerine sahip kokoreçin faydalarına değiniyor. Bol kolajen içeren bu yemeğin kas ve bağ dokusunu onardığını eklem ağrılarına iyi geldiğini söylüyor.

Seda Sayan'ı sevindirecek haber! Canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmıştı...

Kadınlarda kırışıklığı azaltan ve gençleştiren kokoreç, içerdiği Omega-3 sayesinde kalp hastalıklarından koruyor. A, D, E ve K vitaminlerinden zengin olduğundan gece körlüğü, kısırlık, ve diş çürükleri gibi hastalıkları önlüyor. Halsizlik ve güçsüzlüğü engelliyor. Kas kramplarını bitiriyor.

Seda Sayan'ı sevindirecek haber! Canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmıştı...

BOTOKS YAPTIRAN ÜNLÜLER

Seda Sayan
Seda Sayan'ı sevindirecek haber! Canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmıştı...

56 yaşındaki Seda Sayan, dinç ve genç kalmak adına sporuna ve sağlığına dikkat ettiği gibi bir takım estetik operasyonları da yaptırıyor. Ünlü şarkıcı son olarak yüzünü gerdirdi ve bu anları canlı yayınla takipçileriyle paylaştı.

Seda Sayan'ı sevindirecek haber! Canlı yayında yüz gerdirme işlemi yaptırmıştı...

Seda Sayan, 10 yaş birden gençleştiren 'Fransız Askısı' isimli yöntem için saç diplerinden çene altına kadar ikişer adet cilt altı ipi yerleştirtti.

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