Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında açıklama: TC'sini iste...
Seda Sayan ve Sinan Engin'in çocukları Oğulcan Engin'in, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir dönem Kaan Yıldırım ile evli kalan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin bir filmin galasında birlikte görüntülenince aşkları kanıtlanmış ardından gözler anne Seda Sayan'a çevrilmişti. Diğer bir yanda da Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Hadise'nin Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlaması sonrası ne söyleyeceği merak konusuydu. Seda Sayan günler sonra sürpriz aşk hakkında konuştu.
29.02.2020 14:05
- Son Güncelleme: 29.02.2020 14:13
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