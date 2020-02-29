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Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında açıklama: TC'sini iste...

Seda Sayan ve Sinan Engin'in çocukları Oğulcan Engin'in, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir dönem Kaan Yıldırım ile evli kalan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin bir filmin galasında birlikte görüntülenince aşkları kanıtlanmış ardından gözler anne Seda Sayan'a çevrilmişti. Diğer bir yanda da Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Hadise'nin Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlaması sonrası ne söyleyeceği merak konusuydu. Seda Sayan günler sonra sürpriz aşk hakkında konuştu.

29.02.2020 14:05 - Son Güncelleme: 29.02.2020 14:13
Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında açıklama: TC'sini iste...

Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'yla ilgili programda yorum yaptı.

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Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında açıklama: TC'sini iste...

Sayan, "Oğulcan'ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem, 'Aa ne kadar iyi kız, evlensene' diyorum. Oğulcan ve Ezgi çok yakışıyorlar. Güzel bir kız" açıklamasında bulundu.

Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında açıklama: TC'sini iste...

Seda Sayan, daha önce yaptığı "Flört ettiğiniz kişinin TC kimlik numarasını isteyin" açıklamasının arkasında olduğunu söyledi.

Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında açıklama: TC'sini iste...

Seda Sayan "Çünkü erkekler kadınları kandırıyor. Yok şöyle bir insanım, bekarım, boşandım diye yalanlar söylüyor. İste TC numarasını, bak siciline, temizse işi de uzatma, bas nikahı evlen." dedi.

Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında açıklama: TC'sini iste...

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ilk olarak bir filminin galasında ilk kez birlikte görüntülenmişti.

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