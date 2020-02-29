Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında açıklama: TC'sini iste...

Sayan, "Oğulcan'ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem, 'Aa ne kadar iyi kız, evlensene' diyorum. Oğulcan ve Ezgi çok yakışıyorlar. Güzel bir kız" açıklamasında bulundu.