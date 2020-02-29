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Onu görenler dönüp bir daha baktı! Uğur Pektaş'ın...

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Arka Sokaklar dizisinde di şimdilerde ikinci kez Survivor sakatlığı nedeniyle diskalifiye şoku yaşayan Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını birleştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti.

29.02.2020 11:59 - Son Güncelleme: 13.03.2020 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





