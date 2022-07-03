Seda Sayan’dan aile pozu! Eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur ile tanıştı! O görüntüleri ilk kez paylaştı ünlüler yorum yarışına girdi
Seda Sayan'dan aile pozu! Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen Nisan ayında müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Balayı için Paris'i tercih eden çift, nikah sonrası attıkları her adımla gündem olmuştu. İkili, son olarak geçirdikleri estetik operasyonuyla adlarından söz ettirmişti. Sayan, eşine doğum günü hediyesi olarak saç ektirip kendisi de silikonlarını yeniletmişti. Son halleriyle çok konuşulan ünlü çift, şimdi ise aile pozlarıyla gündem oldu. Seda Sayan, Çağlar Ökten, ve eşinin oğlu Artur ile verdiği bir pozu ilk kez sosyal medya hesabında yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma Safiye Soyman, Ceylan, Yonca Evcimik, Işıl Reçber gibi birçok ünlü isimden yorum yağdı. İşte Seda Sayan'ın sosyal medyaya damga vuran aile paylaşımı...
03.07.2022 19:30 - Son Güncelleme: 03.07.2022 19:30
Çağlar Ökten ile Seda Sayan, 24 Nisan'da nikah masasına oturmuş ve balayı için Paris'i tercih etmişti.
Mersin'e giden Sayan, Çağlar Ökten'in oğluyla da tanıştı. Ünlü şarkıcı, ziyaretten çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.