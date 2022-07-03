Aleyna Tilki hem tarzı hem pozlarıyla olay oldu! Görenin ağzı açık kaldı sosyal medya ayağa kalktı! “Altı bezli bebek...”
Aleyna Tilki hem tarzı hem pozlarıyla olay oldu! Hem paylaşımları hem de iddialı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim Aleyna Tilki, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak direk dansı yaptığı anlara ait karelerini yayınlayan Tilki, bu kez üzerinde "İnsanlar ne düşünecek" yazan mezar taşıyla verdiği pozları yayınladı. İlginç tarzı ve pozlarıyla dikkat çeken Tilki'ye binlerce yorum gelirken sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı...
03.07.2022 20:07 - Son Güncelleme: 03.07.2022 20:07
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, müzik kariyerinin yanı sıra açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve iddialı giyim tarzıyla sık sık adından söz ettirmişti.