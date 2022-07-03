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Haberler Magazin Kemal Sunal’sız 22 yıl! Yeşilçam efsanesi mezarı başında anıldı! Eşinin kabrine gidemeyen Gül Sunal kahretti! “Bu gün ilk defa sana...”

Kemal Sunal’sız 22 yıl! Yeşilçam efsanesi mezarı başında anıldı! Eşinin kabrine gidemeyen Gül Sunal kahretti! “Bu gün ilk defa sana...”

Kibar Feyzo, Mülayim Sert, Şaban, Niyazi, Apti Şakrak, Salako, Şabaniye... Türk sinemasının en büyük oyuncularından olan Kemal Sunal, tam 22 sene önce bugün aramızdan ayrıldı. Geçirdiği kalp krizi sonucu 3 Temmuz 2000'de 55 yaşındayken vefat eden Sunal, her yıl olduğu gibi bu sene de Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal, gelini Nazlı Sunal ile aile yakınları ve sevenlerin katıldığı anma törenin gözler usta oyuncunun eşi Gül Sunal'ı aradı. Gül Sunal'ın törene katılmama nedeni sevenlerini korkuturken sosyal medya paylaşımı duygulandırdı. İşte detaylar...

03.07.2022 18:59 - Son Güncelleme: 03.07.2022 18:59
Kemal Sunal’sız 22 yıl! Yeşilçam efsanesi mezarı başında anıldı! Eşinin kabrine gidemeyen Gül Sunal kahretti! “Bu gün ilk defa sana...”

1944 yılında İstanbul'da dar gelirli bir ailede dünyaya gelen usta oyuncu Kemal Sunal, lise son sınıftayken felsefe öğretmeninin kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasından sonra sanat hayatı başladı.

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Kemal Sunal’sız 22 yıl! Yeşilçam efsanesi mezarı başında anıldı! Eşinin kabrine gidemeyen Gül Sunal kahretti! “Bu gün ilk defa sana...”

Tiyatro ile başlayan oyunculuk kariyerine 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmiş olduğu Tatlı Dillim adlı sinema filmiyle devam eden Sunal, kısa sürede zirveye çıkmaya başardı ve 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kemal Sunal’sız 22 yıl! Yeşilçam efsanesi mezarı başında anıldı! Eşinin kabrine gidemeyen Gül Sunal kahretti! “Bu gün ilk defa sana...”

Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Üç Kağıtçı, Kibar Feyzo, Tokatçı, Korkusuz Korkak, Şabanoğlu Şaban ve daha nicesinde başrolü üstlenen Sunal, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.

Kemal Sunal’sız 22 yıl! Yeşilçam efsanesi mezarı başında anıldı! Eşinin kabrine gidemeyen Gül Sunal kahretti! “Bu gün ilk defa sana...”

Milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu, 3 Temmuz 2000 tarihinde ise geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşındayken vefat etti.

Kemal Sunal’sız 22 yıl! Yeşilçam efsanesi mezarı başında anıldı! Eşinin kabrine gidemeyen Gül Sunal kahretti! “Bu gün ilk defa sana...”

Vefat haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Sunal, 22. ölüm yıldönümünde yılında mezarı başında anıldı. Sanatçının oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal tören öncesi gazetecilerle bir araya gelerek, duygusal açıklamalarda bulundu.

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