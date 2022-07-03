Kemal Sunal’sız 22 yıl! Yeşilçam efsanesi mezarı başında anıldı! Eşinin kabrine gidemeyen Gül Sunal kahretti! “Bu gün ilk defa sana...”
Kibar Feyzo, Mülayim Sert, Şaban, Niyazi, Apti Şakrak, Salako, Şabaniye... Türk sinemasının en büyük oyuncularından olan Kemal Sunal, tam 22 sene önce bugün aramızdan ayrıldı. Geçirdiği kalp krizi sonucu 3 Temmuz 2000'de 55 yaşındayken vefat eden Sunal, her yıl olduğu gibi bu sene de Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal, gelini Nazlı Sunal ile aile yakınları ve sevenlerin katıldığı anma törenin gözler usta oyuncunun eşi Gül Sunal'ı aradı. Gül Sunal'ın törene katılmama nedeni sevenlerini korkuturken sosyal medya paylaşımı duygulandırdı. İşte detaylar...
03.07.2022 18:59 - Son Güncelleme: 03.07.2022 18:59
1944 yılında İstanbul'da dar gelirli bir ailede dünyaya gelen usta oyuncu Kemal Sunal, lise son sınıftayken felsefe öğretmeninin kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasından sonra sanat hayatı başladı.