Kemal Sunal’sız 22 yıl! Yeşilçam efsanesi mezarı başında anıldı! Eşinin kabrine gidemeyen Gül Sunal kahretti! “Bu gün ilk defa sana...”

Tiyatro ile başlayan oyunculuk kariyerine 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmiş olduğu Tatlı Dillim adlı sinema filmiyle devam eden Sunal, kısa sürede zirveye çıkmaya başardı ve 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.