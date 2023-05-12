Seda Sayan'a Seren Serengil'den olay sözler! Ortalık karışacak Kadırgalı küplere binecek: "Ben ne yaparsam onu yapar, bir çocukla evlendi..."
Seda Sayan'a Seren Serengil'den olay sözler! Ortalık karışacak, Kadırgalı küplere binecek... Geçtiğimiz yıl Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan konuk olduğu programda, "Ben çok güzelim" dedi. Seren Serengil ise Seda Sayan'ın gündem olmasına dayanamadı, kurduğu cümlelerle gündeme bomba gibi düştü. Seren Serengil'in sözleri Seda Sayan'ı çileden çıkaracak cinsten. İşte detaylar...
"BEN NE YAPARSAM ONU YAPAR, BİR ÇOCUKLA EVLENDİ..."
Seda Sayan'a Seren Serengil'den olay sözler! Ortalık karışacak Kadırgalı küplere binecek...
Çağlar Ökten ile mutlu bir evliliği olan Seda Sayan, bir magazin programına konuk oldu. Seda Sayan kendisine dair yapılan yorumlara "Kendimi seviyorum çok, çok güzelim" diyerek yanıt verdi. Seren Serengil ise Seda Sayan'ı yerden yere vurdu.
Seren Serengil bir yoruma "Hep ben ne yaparsam onu yapar estetikle. Kendini bana benzetmeye çalışır. Bir çocukla evlendi ya onla gidiyor tatillerde pozlar aynı çok komik ya bunlar. Bu benim ünlendirdiğim doktorlara gitti şimdi de ben ne yaparsam onu yapacak abla dediğim bir kadın" dedi.
"SENİN ZAMANIN GEÇTİ"
Seren Serengil 2 yıl önce Seda Sayan'ı yine hedefe koymuş ve yaptığı bu açıklamayla Kadırgalı'yı çileden çıkarmıştı. Serengil, "İzlenmeyince konuk alıyor, onu da izlenmeyen isimlerden seçiyor. Ablacığım senin zamanın geçti. O platform topuklu ayakkabıların gibi modan geçti, devrin kapandı. Hala çıkmış o platformlarla izlenmeye çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.
"SEN KİMSİN KOLPACI!"
Programında sert açıklamalarda bulunan Seda Sayan ise , "Hastam mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun, neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım, kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!" demişti.