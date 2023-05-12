Seda Sayan'a Seren Serengil'den olay sözler! Ortalık karışacak Kadırgalı küplere binecek: "Ben ne yaparsam onu yapar, bir çocukla evlendi..."

Seren Serengil bir yoruma "Hep ben ne yaparsam onu yapar estetikle. Kendini bana benzetmeye çalışır. Bir çocukla evlendi ya onla gidiyor tatillerde pozlar aynı çok komik ya bunlar. Bu benim ünlendirdiğim doktorlara gitti şimdi de ben ne yaparsam onu yapacak abla dediğim bir kadın" dedi.