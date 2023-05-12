Önce Alişan sonra da Suzan ve Merve Tektaş! Vefat eden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yürekleri yaktılar "Ne yazsam içim soğumayacak"

"Zor bir gün... 12 Mayıs 1983… Doğduğun gün dün gibi aklımda... 7 yaşındaydım ve babaannemlere bırakmışlardı, annemle babam beni. Çok güzeldi her şey, ta ki 21 Temmuz'a kadar… Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek...