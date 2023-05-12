Önce Alişan sonra da Suzan ve Merve Tektaş! Vefat eden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yürekleri yaktılar "Ne yazsam içim soğumayacak"
Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılının temmuz ayında koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, Selçuk Tektaş'ın iki kızına ve eşi Merve Tekraş'a sahip çıkmış, yeğenleriyle sık sık kameralara yansımıştı. Şu sıralar Alişan yeğenlerinin en ufak ihtiyacıyla ilgileniyor ve "Benim artık 4 çocuğum var" ifadelerini kullanıyor... Tektaş ailesinden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yürekleri yakan paylaşımlar geldi. Ece Erkeni Çağla Şıkel, Saruhan Hünel gibi isimler de ailenin acısını paylaştı.
12.05.2023 11:28 - Son Güncelleme: 12.05.2023 11:42
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, oldukça zor günler geçirdi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kardeşine olan özlemini sık sık dile getiren şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın eşine ve çocuklarına sahip çıktı. Yaşasaydı bugün 43. yaşını kutlayacak olan Selçuk Tektaş'ı ailesi unutmadı.