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Haberler Magazin Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ağızları açık bıraktı sosyal medya: "Ne oluyor?"

Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ağızları açık bıraktı sosyal medya: "Ne oluyor?"

Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ortalığı salladı sosyal medya yıkıldı. "Ne oluyor" , "Hadise yeniden mi evleniyor" yorumları havada uçuşuyor. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Murda'nın çocuklarının annesiyle ilgili itirafı sonrası Hadise de ilk kez aşk iddialarına yanıt vermişti. Hadise ile Murda'dan gelen yeni paylaşımlar ve saat detayı gündeme bomba gibi düştü.

12.05.2023 12:06 - Son Güncelleme: 12.05.2023 12:21
Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ağızları açık bıraktı sosyal medya: Ne oluyor?

Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ağızları açık bıraktı, sosyal medyada "Ne oluyor?" yorumları havada uçuştu.

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Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ağızları açık bıraktı sosyal medya: Ne oluyor?

Sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken Hadise evlilik iddiasıyla gündeme geldi.

Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ağızları açık bıraktı sosyal medya: Ne oluyor?

Hadise'nin lüks kol saati hakkında "Dubali sevgili' iddiası olay olmuştu.

Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ağızları açık bıraktı sosyal medya: Ne oluyor?

O KOL SAATİNİN SAHİBİ MURDA MI?

Arkadaş olduklarını iddia eden ikiliden kafa karıştıran paylaşım geldi.

Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ağızları açık bıraktı sosyal medya: Ne oluyor?

Hadise'nin kolundaki saat Murda'nın da kolunda görüldü.

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