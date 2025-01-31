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Seda Sayan Yunanistan'da aşka geldi! Kadırgalı “Sevgilim” deyip Çağlar Ökten ile...

'Kadırgalı' lakaplı sanatçı Seda Sayan, kariyeri, özel hayatı ve magazin damga vuran çıkışlarıyla her dönem adından söz ettirdi. Aradığı mutluluğu Çağlar Ökten'de bulan ünlü şarkıcı, son olarak eşiyle yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi. Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte Yunanistan'a tatile gitti. Ünlü çift, tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 09:10
Seda Sayan Yunanistan’da aşka geldi! Kadırgalı Sevgilim deyip Çağlar Ökten ile...

'Kadırgalı' lakaplı sanatçı Seda Sayan, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle yaşadığı aşklarla çok konuşulan Sayan, aradığı mutluluğu Çağlar Ökten'de buldu ve 2022 senesinde nikah masasına oturdu.

Seda Sayan Yunanistan’da aşka geldi! Kadırgalı Sevgilim deyip Çağlar Ökten ile...

Haklarında çıkan boşanma haberlerine inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ünlü çiftten romantik bir paylaşım geldi.

Seda Sayan Yunanistan’da aşka geldi! Kadırgalı Sevgilim deyip Çağlar Ökten ile...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten, tatil için soluğu Yunanistan'da aldı.

Seda Sayan Yunanistan’da aşka geldi! Kadırgalı Sevgilim deyip Çağlar Ökten ile...

Her fırsatta eşi Çağlar Ökten'e aşkını ilan eden ünlü şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı kırmızı kalp emojisi koyarak paylaştı.

Seda Sayan Yunanistan’da aşka geldi! Kadırgalı Sevgilim deyip Çağlar Ökten ile...

Sayan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Sevgilimmmm" notunu düştü.

Seda Sayan Yunanistan’da aşka geldi! Kadırgalı Sevgilim deyip Çağlar Ökten ile...

İkilinin romantik pozu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

Seda Sayan Yunanistan’da aşka geldi! Kadırgalı Sevgilim deyip Çağlar Ökten ile...

İşte Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın o pozu...

Seda Sayan Yunanistan’da aşka geldi! Kadırgalı Sevgilim deyip Çağlar Ökten ile...

NE OLMUŞTU?

Seda Sayan'ın, eşi Çağlar Ökten ile birlikte Dubai'ye yerleşeceği öne sürülmüştü. Villasını satmaya karar veren Seda Sayan'ın komşularına bir mektup dahi yazdığı iddia edilmişti.

Seda Sayan Yunanistan’da aşka geldi! Kadırgalı Sevgilim deyip Çağlar Ökten ile...

İddialar sonrası sessizliğini koruyan Seda Sayan günler sonra soruları yanıtlamıştı.

Seda Sayan Yunanistan’da aşka geldi! Kadırgalı Sevgilim deyip Çağlar Ökten ile...

Sayan yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey yok. İşimiz burada gücümüz burada" diye konuşmuştu.