Seda Sayan Yunanistan'da aşka geldi! Kadırgalı “Sevgilim” deyip Çağlar Ökten ile...

İkilinin romantik pozu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

Seda Sayan 'ın, eşi Çağlar Ökten ile birlikte Dubai'ye yerleşeceği öne sürülmüştü. Villasını satmaya karar veren Seda Sayan'ın komşularına bir mektup dahi yazdığı iddia edilmişti.

Sayan yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey yok. İşimiz burada gücümüz burada" diye konuşmuştu.