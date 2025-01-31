Seda Sayan Yunanistan'da aşka geldi! Kadırgalı “Sevgilim” deyip Çağlar Ökten ile...

'Kadırgalı' lakaplı sanatçı Seda Sayan, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle yaşadığı aşklarla çok konuşulan Sayan, aradığı mutluluğu Çağlar Ökten'de buldu ve 2022 senesinde nikah masasına oturdu.
Haklarında çıkan boşanma haberlerine inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ünlü çiftten romantik bir paylaşım geldi.
Seda Sayan ve Çağlar Ökten, tatil için soluğu Yunanistan'da aldı.
Her fırsatta eşi Çağlar Ökten'e aşkını ilan eden ünlü şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı kırmızı kalp emojisi koyarak paylaştı.
Sayan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Sevgilimmmm" notunu düştü.
İkilinin romantik pozu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.
İşte Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın o pozu...
NE OLMUŞTU?
Seda Sayan'ın, eşi Çağlar Ökten ile birlikte Dubai'ye yerleşeceği öne sürülmüştü. Villasını satmaya karar veren Seda Sayan'ın komşularına bir mektup dahi yazdığı iddia edilmişti.
İddialar sonrası sessizliğini koruyan Seda Sayan günler sonra soruları yanıtlamıştı.
Sayan yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey yok. İşimiz burada gücümüz burada" diye konuşmuştu.