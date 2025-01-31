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20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle küçük yaşta şöhrete kavuşan Ayşecan Tatari, verdiği bir röportajla gündem oldu. Meslektaşı Edip Tepeli ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, 20 yıl sonra şöhretin bilinmeyen yönleriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte Ayşecan Tatari'nin o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 08:46
20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Ayşecan Tatari, bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Duygu karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Henüz 13 yaşındayken şöhreti yakalayan Tatari, 20 yıl sonra bir itirafta bulundu. Sabah'a konuşan ünlü oyuncu, o dönem şöhretin ağır geldiğini anlattı.

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Tatari şöyle konuştu: "Benim için zor bir tecrübeydi. Herkes beni tanıyordu. Gittiğim her yerde 'Çocuklar Duymasın'daki kız' diyorlardı. Kimseyle sıfırdan tanışamıyordum.

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Herkesin benimle ilgili bir fikri vardı. Bu nedenle üniversiteyi ABD'de okumaya karar verdim.

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Döndükten sonra da tiyatroda 1 yıl boyunca sahne arkasında çalıştım. Oyunculara içecek bile taşıdım"

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

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Yaptığı açıklamalarla gündem olan ünlü oyuncunun gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatı da merak konusu oldu.

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Şimdilerde atv'nin yeni dizisi Kardelenler ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Edip Tepeli'yle mutlu bir evlilik sürdüren Tatari'nin özellikle kızı Müjgan merak edildi.

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Ünlü oyuncunun kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı.

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

İşte Ayşecan Tatari'nin kızıyla yaptığı o paylaşımlar...

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Ayşecan Tatari ve kızı

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Ayşecan Tatari ve kızı

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Ayşecan Tatari ve kızı

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Ayşecan Tatari ve kızı

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Ayşecan Tatari ve kızı

20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Ayşecan Tatari ve kızı