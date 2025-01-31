20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Ayşecan Tatari, bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Duygu karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Henüz 13 yaşındayken şöhreti yakalayan Tatari, 20 yıl sonra bir itirafta bulundu. Sabah'a konuşan ünlü oyuncu, o dönem şöhretin ağır geldiğini anlattı.
Tatari şöyle konuştu: "Benim için zor bir tecrübeydi. Herkes beni tanıyordu. Gittiğim her yerde 'Çocuklar Duymasın'daki kız' diyorlardı. Kimseyle sıfırdan tanışamıyordum.
Herkesin benimle ilgili bir fikri vardı. Bu nedenle üniversiteyi ABD'de okumaya karar verdim.
Döndükten sonra da tiyatroda 1 yıl boyunca sahne arkasında çalıştım. Oyunculara içecek bile taşıdım"
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Yaptığı açıklamalarla gündem olan ünlü oyuncunun gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatı da merak konusu oldu.
Şimdilerde atv'nin yeni dizisi Kardelenler ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Edip Tepeli'yle mutlu bir evlilik sürdüren Tatari'nin özellikle kızı Müjgan merak edildi.
Ünlü oyuncunun kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı.
İşte Ayşecan Tatari'nin kızıyla yaptığı o paylaşımlar...
Ayşecan Tatari ve kızı