20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ilk kez anlattı!

Ayşecan Tatari, bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Duygu karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Henüz 13 yaşındayken şöhreti yakalayan Tatari, 20 yıl sonra bir itirafta bulundu. Sabah'a konuşan ünlü oyuncu, o dönem şöhretin ağır geldiğini anlattı.

Tatari şöyle konuştu: "Benim için zor bir tecrübeydi. Herkes beni tanıyordu. Gittiğim her yerde 'Çocuklar Duymasın'daki kız' diyorlardı. Kimseyle sıfırdan tanışamıyordum.

Herkesin benimle ilgili bir fikri vardı. Bu nedenle üniversiteyi ABD'de okumaya karar verdim.