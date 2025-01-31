Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden Özcan Deniz itirafı! Abi-kardeş arasında ipler iyice gerildi

2019 senesinde boşandığı Feyza Aktan'dan Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, 2023Te Samar Dadgar ile evlendi. Bir dönem eski eşi Feyza Aktan ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, son günlerde kardeşleriyle adından söz ettirdi.
Başta ağabeyi olmak üzere ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almaya devam eden Özcan Deniz cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Özcan Deniz, dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla 'X' ve 'YouTube' adreslerinin elinden alındığını duyurmuştu. Ağabeyi de Özcan Deniz'e dava açtığını açıkladı.
Gel Konuşalım'a bağlanan Ercan Deniz ise cevap hakkını kullandı. Ercan Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Aslında hiç yapmayacağım dediğim şey bu. Özcan bey, sürekli kendi sayfasından bir şey yayınlıyor.
Ben ikaz etmiştim yayınlamama diye. Ailemizin en küçüğü 45 yaşında. Sürekli televizyonlarda Özcan Deniz ailesine baktı. Bakın Özcan Deniz'in hesabına ailesinden kime para gönderiyormuş?
Ben kendime bakabilecek bir insanım. Bu demek değildir ki Özcan Deniz bana bakıyor, çocuklarıma bakıyor. Kimsenin gelip Özcan'dan para istediği de yok.
Özcan bey evlendiğinde sonuna kadar yanındaydım. 19 yaşında Almanya'ya gitti, 25 yaşında geldi. O zamana kadar aileye kim bakıyordu peki?
Özcan Deniz'in kazancının yüzde 15'ini almış olsam benim servetim olmuş olurdu. Özcan Deniz'in hep menajeri vardı. Ben ağabeyi olarak destek oluyordum.
"SAMAR'I DİKKATE BİLE ALMIYORUM"
Evlendikten sonra Samar'ın Özcan'ın yanında yaptırım gücü yoktur. Samar etkin biri değil, onu dikkate bile almıyorum.
Şirketler kız kardeşimin üzerindeydi. Ben Özcan Bey için doğru olanı yapmaya gayret gösteriyorum. Bir anda 150 milyonumu ağabeyim çaldı diye konuşmaya başladı"
"ŞİRKETE BORÇLU ÇIKTI"
En son dün Özcan Deniz ile konuştuğunu söyleyen Ercan Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "150 milyonum çalındı diye başladı. Sonra şirkete kendi ekipleri geldi, şirkete borçlu çıktı bu sefer.
Sonra kusura bakma kardeşim çalışamayacağız dedim. Özcan beyin sadece dizideki karakterlerinden dolayı Özcan Deniz diyoruz. Evliliğini bile bir sene yönetememiş birinden bahsediyorum"
"Eşini yanına alıyor başkası da yok diyor o zaman sen aileni silmişsin. Hiçbir aile birbirleriyle görüşmüyor" diyen Ercan Deniz, şöyle konuştu: "Bugüne kadar bana para verdiğini ispatlasın. Samar hanımın ailede söz hakkı bile yoktur.
Ben Özcan beyle kavga ederken Samar yemek paylaşıyor. Ailede kimse kimseyle görüşmüyor. Özcan'ın bu yaptığı durumdan dolayı aile diye bir şey kalmadı. Mahkeme şubat ayında"
"BENİ TEHDİT ETTİ"
Ercan Deniz, izleyenleri şoke ederek "Beni hayranlarına linç ettirmekle tehdit etti" dedi.