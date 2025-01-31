Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden Özcan Deniz itirafı! Abi-kardeş arasında ipler iyice gerildi

"ŞİRKETE BORÇLU ÇIKTI" En son dün Özcan Deniz ile konuştuğunu söyleyen Ercan Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "150 milyonum çalındı diye başladı. Sonra şirkete kendi ekipleri geldi, şirkete borçlu çıktı bu sefer.

Sonra kusura bakma kardeşim çalışamayacağız dedim. Özcan beyin sadece dizideki karakterlerinden dolayı Özcan Deniz diyoruz. Evliliğini bile bir sene yönetememiş birinden bahsediyorum"

"Eşini yanına alıyor başkası da yok diyor o zaman sen aileni silmişsin. Hiçbir aile birbirleriyle görüşmüyor" diyen Ercan Deniz, şöyle konuştu: "Bugüne kadar bana para verdiğini ispatlasın. Samar hanımın ailede söz hakkı bile yoktur.

Ben Özcan beyle kavga ederken Samar yemek paylaşıyor. Ailede kimse kimseyle görüşmüyor. Özcan'ın bu yaptığı durumdan dolayı aile diye bir şey kalmadı. Mahkeme şubat ayında"