Seda Sayan yere göğe sığdıramamıştı! Miray Daner ve Oğulcan Engin ayrıldı! Seda'nın 2 gün önce övdüğü ünlü çift meğer 15 gün önce...
Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile güzel oyuncu Miray Daner bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyordu... Daha önce ayrıldıkları iddia edilse de bu iddiaları yalanlayan ünlü çift sonrasında yaptıkları paylaşımlarla adeta aşk tazelemişti. Geçtiğimiz günlerde de Seda Sayan genç aşıklar hakkında açıklamalarda bulunmuş özellikle de, Miray Daner'i yere göğe sığdıramamıştı. Ancak gelin görün ki Daner-Engin çiftinin günler önce ayrıldığı iddia edildi. İşte detaylar...
13.05.2023 09:25 - Son Güncelleme: 13.05.2023 09:25
Henüz 2 gün önce Seda Sayan'ın öve öve bitiremediği Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra bir işadamıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin'le tanışmıştı.
Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptuğu iddia edilmişti. Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.