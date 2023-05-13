14 milyonluk teklifi reddettiği iddia edilen Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Ürünlerin kalitesini beğenmediği söyleniyordu
Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de üzerine topuğunu çatlatan Cansu Dere bir süredir ortalarda görünmüyordu ancak hakkında pek çok iddia ortaya atılıyordu. Onlardan biri de 14 milyon TL'lik bir reklam anlaşmasını, markanın ürün kalitesini beğenmemesi nedeniyle reddetmesiydi. Aylar sonra görüntülenen Cansu Dere olaya açıklık getirdi. İşte detaylar...
13.05.2023 09:00 - Son Güncelleme: 13.05.2023 09:21
Bir süredir ortalarda görünmeyen Cansu Dere hakkında bir süre önce 14 milyonluk bir reklam anlaşmasını reddettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Dere konuya açıklık getirdi.