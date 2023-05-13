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14 milyonluk teklifi reddettiği iddia edilen Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Ürünlerin kalitesini beğenmediği söyleniyordu

Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de üzerine topuğunu çatlatan Cansu Dere bir süredir ortalarda görünmüyordu ancak hakkında pek çok iddia ortaya atılıyordu. Onlardan biri de 14 milyon TL'lik bir reklam anlaşmasını, markanın ürün kalitesini beğenmemesi nedeniyle reddetmesiydi. Aylar sonra görüntülenen Cansu Dere olaya açıklık getirdi. İşte detaylar...

13.05.2023 09:00 - Son Güncelleme: 13.05.2023 09:21
14 milyonluk teklifi reddettiği iddia edilen Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Ürünlerin kalitesini beğenmediği söyleniyordu

Bir süredir ortalarda görünmeyen Cansu Dere hakkında bir süre önce 14 milyonluk bir reklam anlaşmasını reddettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Dere konuya açıklık getirdi.

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14 milyonluk teklifi reddettiği iddia edilen Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Ürünlerin kalitesini beğenmediği söyleniyordu

İddiya göre ünlü bir mücevher markası Cansu Dere'ye 14 milyon TL'lik bir reklam anlaşması götürdü.

14 milyonluk teklifi reddettiği iddia edilen Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Ürünlerin kalitesini beğenmediği söyleniyordu

İddiaya göre Cansu Dere ürünleri son derece pahalı olan bu markanın yüzü olmak istemedi.

14 milyonluk teklifi reddettiği iddia edilen Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Ürünlerin kalitesini beğenmediği söyleniyordu

Anlaşmada yer alan "Ne günlük hayatta ne de özel davetler başka markaya ait takı takmayacak ve başka bir markanın yüzü olmayacak" maddesi de kafasına yatmadı.

14 milyonluk teklifi reddettiği iddia edilen Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Ürünlerin kalitesini beğenmediği söyleniyordu

Ayrıca Dere'nin markanın ürünlerinin kaliteisini beğenmediği de gelen iddialar arasındaydı. Dere günler sonra bu iddialara yanıt verdi.

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