Rapiyle Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'ın kalbini fethetmişti 8 yaşındaydı! Yetenek Sizsiniz'in çocuk yıldızı DJ Yıldırım'ının son haline bakın Yıldırım Elmas...
Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de Yıldırım Elmas nam-ı diğer DJ Yıldırım. Yetenek Sizsiniz'e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusuyla hafızalara kazınmıştı. Aradan yıllar geçti, Yıldırım Elmas ortadan kayboldu. Peki şimdi Yıldırım nerelerde, neler yapıyor? İşte detaylar...
13.05.2023 10:24 - Son Güncelleme: 13.05.2023 10:24
Bir döneme damga vuran programlardan biri olan Yetenek Sizsiniz'in unutulmaz yarışmacıları arasında DJ Yıldırım da yer alıyor. Programa çıktığı dönemde henüz 8 yaşındaydı.
DJ Yıldırım söylediği şarkı ile büyük beğeni toplamıştı. Sergen Yalçın "Sen büyüyünce rapçi olacaksın herhalde" demişti. 6 kardeş olan Yıldırım Elmas ailenin en küçüğüydü. Daha önce de yarışmaya katılan DJ Yıldırım abileri Şahin Elmas ve Mehmet Elmas ile performans sergilemişti.
Yıldırım Elmas'ın şimdiki halini görenler "Çocuk değişmiş Acun hala aynı", "Zaman çok hızlı geçmiş", "Değişmiş ama gözler hala aynı", "Her şey değişmiş Acun'un siyah tişörtü hala aynı", "Cidden sen misin" yorumlarında bulundu.