Rapiyle Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın kalbini fethetmişti 8 yaşındaydı! Yetenek Sizsiniz’in çocuk yıldızı DJ Yıldırım’ının son haline bakın Yıldırım Elmas...

DJ Yıldırım söylediği şarkı ile büyük beğeni toplamıştı. Sergen Yalçın "Sen büyüyünce rapçi olacaksın herhalde" demişti. 6 kardeş olan Yıldırım Elmas ailenin en küçüğüydü. Daha önce de yarışmaya katılan DJ Yıldırım abileri Şahin Elmas ve Mehmet Elmas ile performans sergilemişti.