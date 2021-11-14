Seda Sayan transparan elbisesiyle sahneye çıktı! Oğlu Oğulcan Engin'den gelen o paylaşım ortalığı yıktı geçti 90'lı yıllara götürdü!
Seda Sayan transparan elbisesiyle sahneye çıktı! Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den gelen o paylaşım ise ortalığı yıktı geçti. Son dönemde estetikle gelen değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Kadırgalı önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Dekolteli transparan kıyafeti ile gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan'ın 90'lı yıllara ait bir albüm kapağının fotoğrafıoğlu Oğulcan'a hediye edildi. Anne - oğul kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
14.11.2021 16:34
- Son Güncelleme: 14.11.2021 16:42
Seda Sayan transparan elbisesiyle sahneye çıktı! Oğlu Oğulcan Engin'den gelen o paylaşım ortalığı yıktı geçti...
Gülşen, Hande Yener gibi fazla iddialı sahne kıyafetleri tercih eden ünlüler kervanına katılmaya adaylığını koyan Seda Sayan, gündeme bomba gibi düştü.
Bu halleri ile adından söz ettiren Seda Sayan'ın 1990'lı yıllara ait albüm kapağı fotoğrafının oğlu Oğulcan'a hediye olarak verilmesi de sosyal medya gündeminde yer alan bir başka konu oldu.
Annesinin yıllar önceki resmi ile fotorğaf paylaşan Oğulcan Engin'e Seda Sayan'dan nazar boncuğu emojili yanıt geldi.