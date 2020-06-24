Seda Sayan tekneden paylaştı herkes onu konuştu! İşte 57'lik Seda Sayan...
Seda Sayan Instagram hesabından paylaştığı tekne pozu ile dikkat çekti. 57 yaşındaki usta sanatçı, 4 aydır çalışmıyor. Karantina günlerini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Seda Sayan, normalleşme süreci ile birlikte dışarıya çıkmaya başladı. Yıllara meydan okuyan Seda Sayan, makyajsız haliyle görenleri hayran bıraktı. Güzel sanatçı, Instagram'dan hem güzellik sırrını verdi hem de 4 aylık karantina döneminde neler yaptığını yazdı.
Seda Sayan, corona virüsü salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşıyor. Yıllara meydan okuyan Sayan, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Sayan, hem güzellik sırrını verdi hem de 4 aylık karantina döneminde neler yaptığını anlattı. İşte Seda Sayan'ın güzellik sırrı ve makyajsız hali...