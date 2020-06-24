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Seda Sayan tekneden paylaştı herkes onu konuştu! İşte 57'lik Seda Sayan...

Seda Sayan Instagram hesabından paylaştığı tekne pozu ile dikkat çekti. 57 yaşındaki usta sanatçı, 4 aydır çalışmıyor. Karantina günlerini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Seda Sayan, normalleşme süreci ile birlikte dışarıya çıkmaya başladı. Yıllara meydan okuyan Seda Sayan, makyajsız haliyle görenleri hayran bıraktı. Güzel sanatçı, Instagram'dan hem güzellik sırrını verdi hem de 4 aylık karantina döneminde neler yaptığını yazdı.

24.06.2020 13:48 - Son Güncelleme: 24.06.2020 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





