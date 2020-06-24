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Seda Sayan tekneden paylaştı herkes onu konuştu! İşte 57'lik Seda Sayan...

Seda Sayan Instagram hesabından paylaştığı tekne pozu ile dikkat çekti. 57 yaşındaki usta sanatçı, 4 aydır çalışmıyor. Karantina günlerini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Seda Sayan, normalleşme süreci ile birlikte dışarıya çıkmaya başladı. Yıllara meydan okuyan Seda Sayan, makyajsız haliyle görenleri hayran bıraktı. Güzel sanatçı, Instagram'dan hem güzellik sırrını verdi hem de 4 aylık karantina döneminde neler yaptığını yazdı.

24.06.2020 13:48 - Son Güncelleme: 24.06.2020 13:51
Seda Sayan tekneden paylaştı herkes onu konuştu! İşte 57'lik Seda Sayan...

Seda Sayan, corona virüsü salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşıyor. Yıllara meydan okuyan Sayan, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Sayan, hem güzellik sırrını verdi hem de 4 aylık karantina döneminde neler yaptığını anlattı. İşte Seda Sayan'ın güzellik sırrı ve makyajsız hali...

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Seda Sayan tekneden paylaştı herkes onu konuştu! İşte 57'lik Seda Sayan...

SEDA SAYAN

Seda Sayan tekneden paylaştı herkes onu konuştu! İşte 57'lik Seda Sayan...

Pilates ve yüz yogası ile güzelliğini koruyan Sayan,"İlk kez 4 ay çalışmadım. Bol bol yürüyüş yaptım, günde 7 kilometre yürüdüm. Asla makyaj yapmadım ve bana inanılmaz iyi geldi." dedi.

Seda Sayan tekneden paylaştı herkes onu konuştu! İşte 57'lik Seda Sayan...

DERYA ULUĞ

Seda Sayan tekneden paylaştı herkes onu konuştu! İşte 57'lik Seda Sayan...
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