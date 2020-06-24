Haberler Galeri Magazin Della Miles George Floyd cinayetine tepki gösterdi: Birbirimizi sevmeliyiz!

Della Miles George Floyd cinayetine tepki gösterdi: Birbirimizi sevmeliyiz!

ABD'de polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülen George Floyd cinayetinin ardından başlayan protestolar devam ederken bir tepki de Della Miles'den geldi. Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen soul rock şarkıcısı Miles, "ABD'li dostlarımın bilmesini istiyorum ki George Floyd'a yapılanları ve tüm diğer siyahi ırktan olan insanların polis tarafından öldürülmesini protesto ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz, saygı duymalıyız" dedi.

24.06.2020 14:14 - Son Güncelleme: 24.06.2020 14:24
Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki gösterdi: Birbirimizi sevmeliyiz!

ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi ABD vatandaşı George Floyd için protestolar devam ederken bir tepki de dünyaca ünlü ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles'dan geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki gösterdi: Birbirimizi sevmeliyiz!

Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan sanatçı Della Miles, kendisi gibi Teksas eyaleti Houston şehrinden olan siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki gösterdi: Birbirimizi sevmeliyiz!

Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Miles, "Farklı ırklardan olan tüm ABD'li dostlarımın bilmesini istiyorum ki George Floyd'a yapılanları ve tüm diğer siyahi ırktan olan insanların polis tarafından öldürülmesini protesto ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz, saygı duymalıyız" dedi.

Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki gösterdi: Birbirimizi sevmeliyiz!

ABD'de 1800'lü yılların sonlarına doğru faaliyete geçen ve beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı nefret grubu Ku Klux Klan'ın artık ABD polisi olduğunu savunan Miles, "Yeni bir üniforma giyiyorlar ama aynı davranışları sergiliyorlar. Neden böyle düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü onlar Ku Klux Klan grubu gibi siyah adamları öldürüyor genç siyah kadınları eziyor. Çocuklarınızı bu duruma karşı hazırlayın, bilgilendirin" diye konuştu.

Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki gösterdi: Birbirimizi sevmeliyiz!

Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) hareketini sonuna kadar desteklediğinin altını çizen Miles, şöyle devam etti:

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Seda Sayan tekneden paylaştı herkes onu konuştu! İşte 57'lik Seda Sayan...
Seda Sayan tekneden paylaştı herkes onu konuştu! İşte 57'lik Seda Sayan...