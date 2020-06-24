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Della Miles George Floyd cinayetine tepki gösterdi: Birbirimizi sevmeliyiz!

ABD'de polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülen George Floyd cinayetinin ardından başlayan protestolar devam ederken bir tepki de Della Miles'den geldi. Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen soul rock şarkıcısı Miles, "ABD'li dostlarımın bilmesini istiyorum ki George Floyd'a yapılanları ve tüm diğer siyahi ırktan olan insanların polis tarafından öldürülmesini protesto ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz, saygı duymalıyız" dedi.

24.06.2020 14:14 - Son Güncelleme: 24.06.2020 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





