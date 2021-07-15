Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Bikinisi ile objektif karşısına geçti gören dönüp bir daha baktı
Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Son dönemlerde fotoğraflarına uyguladığı photoshop ve filtrelerle gündemden düşmeyen Seda Sayan, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz tatiline tam gaz devam eden ünlü şarkıcı, bu kez bikinili tekne pozlarıyla gündeme geldi. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Sayan, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan tekne pozları...
15.07.2021 17:52
- Son Güncelleme: 15.07.2021 17:52
Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, son dönemlerde özellikle fotoğraflarına uyguladığı photoshop ve filtrelerle gündemden düşmüyor.