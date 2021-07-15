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Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Bikinisi ile objektif karşısına geçti gören dönüp bir daha baktı

Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Son dönemlerde fotoğraflarına uyguladığı photoshop ve filtrelerle gündemden düşmeyen Seda Sayan, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz tatiline tam gaz devam eden ünlü şarkıcı, bu kez bikinili tekne pozlarıyla gündeme geldi. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Sayan, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan tekne pozları...

15.07.2021 17:52 - Son Güncelleme: 15.07.2021 17:52
Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Bikinisi ile objektif karşısına geçti gören dönüp bir daha baktı

Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, son dönemlerde özellikle fotoğraflarına uyguladığı photoshop ve filtrelerle gündemden düşmüyor.

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Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Bikinisi ile objektif karşısına geçti gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Sayan, bu kez teknede verdiği bikinili pozlarını Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Bikinisi ile objektif karşısına geçti gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Bikinisi ile objektif karşısına geçti gören dönüp bir daha baktı

Takipçileri, Seda Sayan için "Yıllara meydan okuyor" yorumunda bulundu.

Seda Sayan tekne pozlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu! Bikinisi ile objektif karşısına geçti gören dönüp bir daha baktı

İşte Seda Sayan'ın sosyal medyaya damga vuran tekne pozları...