Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu bomba gerçekler ortaya çıktı! İşte Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının perde arkası
Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu gerçek ortaya çıktı! Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının perde arkası magazin gündemine bomba gibi düştü. 5 kez evlenen Erbil tecavüz iddiasıyla günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Seda Sayan'ın Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un 2011 yılında biten evliliği hakkında ortaya attığı, önce tecavüz ardından aldatma dediği olay gerçek mi? Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında geçtiğimiz günlerde eski eşler konuşmuştu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile eski eşi Tuğba Çoşkun'u ayrılığa götüren süreç hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Son bir haftadır Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasını arkası yarın dizisi izler gibi izledik. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in 'geçmişi kirli' açıklamasına Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'in evdeki çalışana tecavüz ettiğini söyleyerek karşılık vermişti. Hikayenin aslı ortaya çıktı! İşte Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığına dair detaylar...