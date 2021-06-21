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Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu bomba gerçekler ortaya çıktı! İşte Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının perde arkası

Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu gerçek ortaya çıktı! Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının perde arkası magazin gündemine bomba gibi düştü. 5 kez evlenen Erbil tecavüz iddiasıyla günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Seda Sayan'ın Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un 2011 yılında biten evliliği hakkında ortaya attığı, önce tecavüz ardından aldatma dediği olay gerçek mi? Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında geçtiğimiz günlerde eski eşler konuşmuştu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile eski eşi Tuğba Çoşkun'u ayrılığa götüren süreç hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...

21.06.2021 12:11 - Son Güncelleme: 21.06.2021 12:20
Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu bomba gerçekler ortaya çıktı! İşte Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının perde arkası

Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu bomba gerçekler ortaya çıktı! İşte Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının perde arkası...

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Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu bomba gerçekler ortaya çıktı! İşte Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının perde arkası

Son bir haftadır Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasını arkası yarın dizisi izler gibi izledik. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in 'geçmişi kirli' açıklamasına Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'in evdeki çalışana tecavüz ettiğini söyleyerek karşılık vermişti. Hikayenin aslı ortaya çıktı! İşte Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığına dair detaylar...

Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu bomba gerçekler ortaya çıktı! İşte Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının perde arkası

Posta'nın haberine göre Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Çoşkun flört ettikleri dönemde Mali'nin çapkınlığı yüzünden ayrıldı. Araya Seda Sayan girip, çifti tekrar barıştırdı. Ve ikili evlendi. Bir süre sonra da oğulları Ali Sadi dünyaya geldi.

Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu bomba gerçekler ortaya çıktı! İşte Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının perde arkası

Fakat Mehmet Ali Erbil'in çapkınlıkları bir türlü bitmek bilmedi. En sonunda da oğlunun bakıcısı ile flört etmeye başladı. Evdeki diğer bir çalışan bu durumu Tuğba Coşkun'a anlattı.

Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu bomba gerçekler ortaya çıktı! İşte Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının perde arkası

Tuğba bakıcı kadınla Mehmet Ali Erbil'i yüzleştirdi. Mehmet Ali'nin bu kaçamağı ortaya çıkınca bakıcı kadın Erbil'in kendisini bu ilişkiye zorladığını söyleyerek kendini savundu.