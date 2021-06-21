Hande Erçel'in babaannesi sosyal medyayı yerinden oynattı hık demiş burnundan düşmüş! Güzellik genetik görenler inanamadı
Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. Diğer bir yandan da ablası Gamze Erçel sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Son olarak Vogue Türkiye'ye verdiği pozlarla olay olan Hande Erçel hakkında sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. 'Hande Erçel'in babaannesi iddiasıyla paylaşılan bir fotoğraf kısa sürede yankı buldu. İşte o kare.
Son zamanlarda özellikle Twitter ve Instagram gibi mecralarda Hande Erçel'in babaannesi olduğu iddia edilen bir isimle Hande Erçel'in yan yana gelen fotoğrafı büyük bir gündem yarattı. Eskimiş bir fotoğrafta bulunan kadının Hande Erçel'in babaannesi olduğu iddia edilirken; iki kişinin şok edici şekilde birbirine benzemesi de hayranlarının ağızlarını açık bıraktı.