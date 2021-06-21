Hande Erçel'in babaannesi sosyal medyayı yerinden oynattı hık demiş burnundan düşmüş! Güzellik genetik görenler inanamadı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. Diğer bir yandan da ablası Gamze Erçel sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Son olarak Vogue Türkiye'ye verdiği pozlarla olay olan Hande Erçel hakkında sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. 'Hande Erçel'in babaannesi iddiasıyla paylaşılan bir fotoğraf kısa sürede yankı buldu. İşte o kare.

21.06.2021 11:49 - Son Güncelleme: 21.06.2021 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





