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Hande Erçel'in babaannesi sosyal medyayı yerinden oynattı hık demiş burnundan düşmüş! Güzellik genetik görenler inanamadı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. Diğer bir yandan da ablası Gamze Erçel sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Son olarak Vogue Türkiye'ye verdiği pozlarla olay olan Hande Erçel hakkında sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. 'Hande Erçel'in babaannesi iddiasıyla paylaşılan bir fotoğraf kısa sürede yankı buldu. İşte o kare.

21.06.2021 11:49 - Son Güncelleme: 21.06.2021 11:49
Hande Erçel'in babaannesi sosyal medyayı yerinden oynattı hık demiş burnundan düşmüş! Güzellik genetik görenler inanamadı

Son zamanlarda özellikle Twitter ve Instagram gibi mecralarda Hande Erçel'in babaannesi olduğu iddia edilen bir isimle Hande Erçel'in yan yana gelen fotoğrafı büyük bir gündem yarattı. Eskimiş bir fotoğrafta bulunan kadının Hande Erçel'in babaannesi olduğu iddia edilirken; iki kişinin şok edici şekilde birbirine benzemesi de hayranlarının ağızlarını açık bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel'in babaannesi sosyal medyayı yerinden oynattı hık demiş burnundan düşmüş! Güzellik genetik görenler inanamadı

Bir sosyal medya hesabının paylaşmış olduğu fotoğraf ağızların açık kalmasına neden oldu. Gönderisine; "Çok benziyorlar ayrıca babaannesi Burcu Kıratlı'ya da çok benziyormuş" notunu düşerek bir paylaşım yapan hesap, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hande Erçel'in babaannesi sosyal medyayı yerinden oynattı hık demiş burnundan düşmüş! Güzellik genetik görenler inanamadı

Hayranlarından ise birçoğunun bu görselin gerçek olmadığını ifade etti. Birçok kişi ise bunun gerçek olabileceğine değinerek; "Dudak yapıları ve gözleri aşırı derece benziyor" sözlerini dile getirdi.

Hande Erçel'in babaannesi sosyal medyayı yerinden oynattı hık demiş burnundan düşmüş! Güzellik genetik görenler inanamadı

Hande Erçel ve Hande Erçel'in taraflarından ise söz konusu görsel hakkında bir açıklama gelmedi.

Hande Erçel'in babaannesi sosyal medyayı yerinden oynattı hık demiş burnundan düşmüş! Güzellik genetik görenler inanamadı

İşte olay yaratan o iddia