Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in annesi kızının pabucunu dama attı! Yeni yaşını kutlayan Selin Genç'in annesi...
Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Hande Soral, Furkan Palalı, Selin Yeninci gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Genç yeni yaşını kutluyor. Hediye olarak bağış kabul edeceğini açıklayan Selin Genç günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey annesi oldu. Selin Genç ve annesinin fotoğrafıını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel güzel Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.
21.06.2021 12:59
- Son Güncelleme: 21.06.2021 12:59
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanlarından biri 26 yaşındaki Selin Genç oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırığı hizmetçi Gülten karakterine hayat veren oyuncu Selin Genç, gündelik hayatındaki tarzıyla dikkat çekiyor.
21 Haziran 1994 doğumlu oyuncu yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Hediye olarak bağış kabul ederek herkesin takdirini toplayan Selin Genç günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selin Genç, eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Genç, yayınladığı karelerle takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.
BÖYLE 'GENÇ' ANNE Mİ OLUR
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Genç'in annesini görenler şaştı kaldı. Annesiyle yanyana fotoğraf paylaşınca takipçileri hangisi anne, hangisi kız karar bile veremedi. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.
FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN