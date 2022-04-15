Seda Sayan son haliyle ağızları açık bıraktı! Tam 29 cm incelen evlilik hazırlığındaki Seda: "Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu"

HANDE ERÇEL NASIL ZAYIFLADI?

Hande Erçel nasıl zayıfladı sorusu tam anlamıyla burada cevap buluyor. Yeşil elma sadece Hande Erçel'in değil çoğu kişinin diyet listesinde yer almaktadır. Yeşil elma posalı bir yapıya sahiptir. Bu nedenden dolayı yiyen kişinin sindirim sistemini hızlandırır ve tok tutar.