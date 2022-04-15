Seda Sayan son haliyle ağızları açık bıraktı! Tam 29 cm incelen evlilik hazırlığındaki Seda: "Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu"
Seda Sayan son haliyle ağızları açık bıraktı! Tam 29 cm incelen evlilik hazırlığındaki Seda Sayan, "Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu" dedi, sosyal medya onu konuştu. Ekranların 'Seda Bacı'sı son dönemde aşk hayatıyla ve genç görünümü ile gündemden düşmüyor. Evlilik arifesindeki Seda Sayan Instagram'dan paylaştığı son hali ile gündem oldu. Herkes, "Seda Sayan nasıl zayıfladı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte yanıtı...
"BENDE BU BACAKLAR 20 YAŞINDA BİLE YOKTU"
Seda Sayan son haliyle ağızları açık bıraktı! Tam 29 cm incelen evlilik hazırlığındaki usta sanatçı, sosyal medya paylaşımında, "Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu" sözleri ile dikkat çekti.
29 cm incelen Seda Sayan'ın Instagram paylaşımını görenler, "Seda Sayan nasıl zayıfladı?" merak ediyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin zayıflama sırları...
İŞTE HANDE ERÇEL'DEN HADİSE'YE ÜNLÜLERİN ZAYIFLAMA SIRLARI...
Son günlerde oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Hande Erçel'in zayıflığı dillere destan... Hayatından şeker ve karbonhidratı çıkaran güzel oyuncu yeni yemek programı bol bol proteinden oluşturdu. Protein içeren besinlerin vücutta sindirimi daha uzun sürdüğünden verdiği tokluk hisside daha uzun sürer. Güzel oyuncu ana öğünlerin dışında acıktığında yeşil elma yemeyi tercih ediyor.
HANDE ERÇEL NASIL ZAYIFLADI?
Hande Erçel nasıl zayıfladı sorusu tam anlamıyla burada cevap buluyor. Yeşil elma sadece Hande Erçel'in değil çoğu kişinin diyet listesinde yer almaktadır. Yeşil elma posalı bir yapıya sahiptir. Bu nedenden dolayı yiyen kişinin sindirim sistemini hızlandırır ve tok tutar.