Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den ortalığı sallayan pozlar! İlk yorum Ebru Akel'den geldi: "Ah çok güzel..."
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den ortalığı sallayan pozlar! Fahriye'ye ilk yorum Ebru Akel'den geldi. Yakın arkadaşına "Ah çok güzel..." diyen Akel'in yorumuna da sosyal medya kullanıcılarından beğeni yağdı. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bebeklerini fotoğrafını ilk kez 14 Aralık 2019 günü paylaşmıştı. Annesi güzel, babası yakışıklı olan Karan bebek ise kısa sürede küçük bir fenomen haline döndü. Oğlu büyüyünce ara verdiği dizi ve film sektörüne geri dönen Fahriye, sosyal medya paylaşımı ile gündem oldu.
15.04.2022 16:25 - Son Güncelleme: 15.04.2022 16:33
"AH ÇOK GÜZEL..."
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den ortalığı sallayan pozlar geldi, ilk yorum ise Evcen'in yakın arkadaşı Ebru Akel'den...