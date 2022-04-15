Merve Boluğur açıldıkça açıldı! ‘Gece sporu’ paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü hem tarzı hem pozu çok konuşuldu
Merve Boluğur açıldıkça açıldı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, özellikle son dönemlerde yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Acemi Cadı ile adını duyuran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, dün gece o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah büstiyeri ile kamera karşısına geçen Boluğur, ayna karşısında verdiği pozu "Gece sporu" notuyla Instagram hesabında yayınladı. Boluğur'un iç çamaşırının göründüğü paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
15.04.2022 18:25 - Son Güncelleme: 15.04.2022 18:25
Acemi Cadı ile adını geniş kitlelere duyuran ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, bu süreçte açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.