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Haberler Magazin Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaşınca ortalık karıştı! Islak saçlarıyla verdiği şezlong pozu olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaşınca ortalık karıştı! Islak saçlarıyla verdiği şezlong pozu olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan Mine Tugay, sosyal medya hesabında hemen hemen yayınladığı her pozla adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, son olarak kırmızı bikinisi ile şezlongda verdiği bir pozu paylaştı ve Instagram'ı salladı. Kısa sürede gündem olan poz, sosyal medyaya damga vururken Tugay güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu...

takvim.com.tr
11.09.2022 22:26 - Son Güncelleme: 11.09.2022 22:28
Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaşınca ortalık karıştı! Islak saçlarıyla verdiği şezlong pozu olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaşınca ortalık karıştı! Islak saçlarıyla verdiği şezlong pozu olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaşınca ortalık karıştı! Islak saçlarıyla verdiği şezlong pozu olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Tugay, son olarak kırmızı bikinisi ile şezlongda verdiği bir pozu paylaştı ve Instagram'ı salladı.

Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaşınca ortalık karıştı! Islak saçlarıyla verdiği şezlong pozu olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaşınca ortalık karıştı! Islak saçlarıyla verdiği şezlong pozu olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı.

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