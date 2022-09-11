Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaşınca ortalık karıştı! Islak saçlarıyla verdiği şezlong pozu olay oldu! Görenin nutku tutuldu
Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan Mine Tugay, sosyal medya hesabında hemen hemen yayınladığı her pozla adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, son olarak kırmızı bikinisi ile şezlongda verdiği bir pozu paylaştı ve Instagram'ı salladı. Kısa sürede gündem olan poz, sosyal medyaya damga vururken Tugay güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu...
11.09.2022 22:26 - Son Güncelleme: 11.09.2022 22:28
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.