Seda Sayan - Seren Serengil arasında kılıçlar çekildi savaş başladı! Canlı yayında 'hasta mısın sen kolpacı!' dedi yer yerinden oynadı
Seda Sayan - Seren Serengil arasında kılıçlar çekildi savaş başladı! Canlı yayında 'hasta mısın sen kolpacı!' dedi yer yerinden oynadı. Seda Sayan, programına Gülben Ergen'i konuk almasına eleştiride bulunan Seren Serengil'e ateş püskürdü. Canlı yayında yaşananlar kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Seren Serengil geçtiğimiz günlerde yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen'i photoshop yapmakla suçlamış Ergen de, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyerek üstü kapalı bir şekilde Seren Serengil'i hedef almıştı.
"SENİN DEVRİN BİTTİ SEDA ABLA"
Programına Gülben Ergen'i çıkaran Seda Sayan'ı hedef alan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil, "İzlenmeyince konuk alıyor onu da izlenmeyen isimlerden seçiyor. Ablacığım senin zamanın geçti. O paltform topuklu ayakabıların gibi modan geçti devrin kapandı. Hala çıkmış o platformlarla izlenmeye çalışıyor." demişti.
"HASTA MISIN SEN?"
Serengil'in bu sözleri karşısında sakinliğini daha fazla koruyamayan Seda Sayan, bugünkü programında canlı yayında cevap verdi:
"Hastam mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!"
Şarkıcı Gülben Ergen'le uzun süredir kavgalı olduğu Seren Serengil arasındaki polemik geçtiğimiz haftalarda yine magazin gündeminde yerini aldı. 17 Eylül'deki konseri öncesinde "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyen Ergen, üstü kapalı olarak Seren Serengil'i hedefe koydu.Serengil'den Ergen'e yanıt gecikmedi.