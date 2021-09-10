Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu
Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu, Linet'in Instagram'dan paylaştığı tatil pozları yorum yağmuruna tutuldu. İşte aylar önce katıldığı İbo Show'da değişimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken, şimdi de verdiği kilolarla gündeme gelen Linet'in son hali...
10.09.2021 16:57
- Son Güncelleme: 10.09.2021 17:00
ÜNLÜLERİN 2021 YAZ TATİLİ
Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...