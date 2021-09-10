ÜNLÜLERİN 2021 YAZ TATİLİ

Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...