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Haberler Magazin Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu

Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu

Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu, Linet'in Instagram'dan paylaştığı tatil pozları yorum yağmuruna tutuldu. İşte aylar önce katıldığı İbo Show'da değişimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken, şimdi de verdiği kilolarla gündeme gelen Linet'in son hali...

10.09.2021 16:57 - Son Güncelleme: 10.09.2021 17:00
Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu

ÜNLÜLERİN 2021 YAZ TATİLİ

Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

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Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu

İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler gözlerine inanamamış, ünlü şarkıcı değişimiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde adeta tanınmaz halde olan Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor.


Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu

Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası adeta bambaşka birisi haline dönüşen şarkıcı Linet fit hali ile övgü topladı.

Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu

İşte Linet'in yorum yağmuruna tutulan bikinili pozları...

Linet bikinili pozunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Bir deri bir kemik kalan şarkıcı bambaşka biri oldu yorum yağmuruna tutuldu
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