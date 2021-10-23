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Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı! Canlı yayında fena kavga ettiler! 'Benim oğlumun peşini bırakın' dedi

Rus gelin istemeyen kadın Sabahın Sultan'ı Seda Sayan'la programında ortalığı birbirine kattı. Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan programa katılan Ağrılı Fırat annesinden rıza alıp Rus sevgilisi Mira ile evlenmek istedi. Annesi ise 'Türkiye'de kız mı kalmadı' diyerek oğluna karşı çıktı. Mira'yı çok seven Fırat ise annesi ve sevgilisi arasında ne yapacağını şaşırdı. Seda Sayan ortamı yumuşatmaya çalışsa da bir anda kendini tartışmanın ortasında buldu.

23.10.2021 16:37 - Son Güncelleme: 23.10.2021 16:37
Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı! Canlı yayında fena kavga ettiler! ’Benim oğlumun peşini bırakın’ dedi

Seda Sayan'ın sunduğu programda Rus gelin kavgası yaşandı. Ağrılı bir ailenin çocuğu olan Fırat, Rus sevgilisi Esmiralda ile evlenmek isteyince kıyamet koptu. Programa katılan Fırat'ın annesi 'Yabancı gelin' istemiyorum diyerek stüdyoyu inletti. Annesi ve sevgilisi arasında kalan Fırat sonunda dayanamayarak canlı yayında annesine inat evlenmek teklifinde bulundu. Oğluna isyan eden anne, ''Oğlum Türkiye'de kız mı kalmadı, ben sana çok güzel kızlar bulurum, Mira bizim örfümüze adetimize uymaz'' diye konuştu. Esmiralda'nın annesi de işin içine girince ortalık karıştı.

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Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı! Canlı yayında fena kavga ettiler! ’Benim oğlumun peşini bırakın’ dedi

Programa yüzü gözükmeyecek şekilde katılan anne "Oğlum ben sana Türkiye'de çok güzel kızlar bulurum, Mira bizim örfümüze adetimize uymaz" deyince oğlu sinirlendi ve herkesi şoke eden bir hamle yaptı.

Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı! Canlı yayında fena kavga ettiler! ’Benim oğlumun peşini bırakın’ dedi

Annesine inat Rus Mira'ya evlenme teklifinde bulundu. Stüdyo karıştı.

Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı! Canlı yayında fena kavga ettiler! ’Benim oğlumun peşini bırakın’ dedi

Oğlunun istemediği bir kızla evlenmesi istemeyen anne, düşüncelerini dile getirince Mira'dan da tepki gecikmedi.

Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı! Canlı yayında fena kavga ettiler! ’Benim oğlumun peşini bırakın’ dedi

Annenin gelin adayına, "Mira, senden bana gelin olmaz" demesinin ardından genç kız da, "Yeter sıkıldım kaç aydır aynı şey" diyerek stüdyoyu terk etti.

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