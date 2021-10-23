Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı! Canlı yayında fena kavga ettiler! ’Benim oğlumun peşini bırakın’ dedi

Seda Sayan'ın sunduğu programda Rus gelin kavgası yaşandı. Ağrılı bir ailenin çocuğu olan Fırat, Rus sevgilisi Esmiralda ile evlenmek isteyince kıyamet koptu. Programa katılan Fırat'ın annesi 'Yabancı gelin' istemiyorum diyerek stüdyoyu inletti. Annesi ve sevgilisi arasında kalan Fırat sonunda dayanamayarak canlı yayında annesine inat evlenmek teklifinde bulundu. Oğluna isyan eden anne, ''Oğlum Türkiye'de kız mı kalmadı, ben sana çok güzel kızlar bulurum, Mira bizim örfümüze adetimize uymaz'' diye konuştu. Esmiralda'nın annesi de işin içine girince ortalık karıştı.