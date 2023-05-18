İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses 'baban sayesinde' yorumlarına isyan etti: Ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses geçmişte yaptığı evlilik açıklamalarıyla gündemde uzun süre yer almıştı. Dilan Çıtak Tatlıses, bu kez de sosyal medyadan isyan etti. 'Baban sayesinde' yorumlarına sosyal medyadan sert tepki gösteren Tatlıses, Ben 20 yıldır müzik yapıyorum. Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Dilan Çıtak Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses ile yıldızının barışmasının ardından annesi merak edilmişti. İşte başta Dilan Çıtak Tatlıses olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan ve babası tarafından yıllar sonra kabul edilen Dilan Çıtak Tatlıses, sesi ve şarkılarıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmuştu.
'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 12 Ekim'de sekiz yıllık müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile hayatını birleştirmişti.
"DÜĞÜN GÜNÜ OLAY ÇIKARDI"
Dilan Çıtak, babasının soyadı Tatlıses'e, evlendikten sonra Dörter'in de eklenmesi hakkında, "Sosyal medyada yanlışlıkla Dilan Çıtak yapmışım. Bir olay çıkardı düğün günü! 'Ben soyadımı almanı bekliyordum' dedi. Ben de 'Sen ne meraksız görünen meraklıymışsın' dedim. Sosyal medyada 30 gün sonra yazıyı değiştirebiliyormuşsun, benim haberim yok. Gün saymış. Otuzuncu gün 'Hadi yazsana Dörter' dedi. Dörter yazdırmak için çok uğraştı neyse" sözleriyle itirafta bulunmuştu.
BAŞARISINA GELEN YORUMLARDAN RAHATSIZ
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve başarılı performansıyla da sahnelerin aranan isimlerinden oldu. Ancak genç şarkıcı, başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız. Dilan Çıtak son olarak hakkında yapılan yorumlara isyan etti.
"20 YILDIR MÜZİK YAPIYORUM"
"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz" diyen Çıtak açıklamasında "Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım! Ben 20 yıldır müzik yapıyorum" dedi.