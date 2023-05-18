İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ’baban sayesinde’ yorumlarına isyan etti: Ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum!

"20 YILDIR MÜZİK YAPIYORUM"

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz" diyen Çıtak açıklamasında "Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım! Ben 20 yıldır müzik yapıyorum" dedi.