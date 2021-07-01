Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı: "Evi sallıyor"
Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan şarkıcı Lerzan Mutlu sosyal medyadan arka arkaya yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Aynı binada çapraz dairelerde oturan Lerzan Mutlu ve İrem Derici'nin ses sorunu bitmiyor. Gece geç saatlere kadar müzik dinleyen İrem Derici, çevresindekilerin rahatsız olmasını umursamadı. Lerzan Mutlu ise yaşadığı sıkıntıyı sosyal medyada dile getirdi.
01.07.2021 12:08
- Son Güncelleme: 01.07.2021 12:19
"EVİ SALLIYOR"
Mutlu, söze 'İremciğim' diye başlasa da hikayelerin dozu gitgide sertleşti. Mutlu, "Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma!!! Yakışmaz!!! Ama zorluyorsunuz bu ne ya delireceğim. Evi sallıyor!!!" paylaşımı yaparak İrem Derici'yi etiketledi. Lerzan Mutlu, saat sabah 07.000'ye kadar paylaşımlar yapmaya devam etti.