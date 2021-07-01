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Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı: "Evi sallıyor"

Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan şarkıcı Lerzan Mutlu sosyal medyadan arka arkaya yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Aynı binada çapraz dairelerde oturan Lerzan Mutlu ve İrem Derici'nin ses sorunu bitmiyor. Gece geç saatlere kadar müzik dinleyen İrem Derici, çevresindekilerin rahatsız olmasını umursamadı. Lerzan Mutlu ise yaşadığı sıkıntıyı sosyal medyada dile getirdi.

01.07.2021 12:08 - Son Güncelleme: 01.07.2021 12:19
Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı

Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı, arkadaşı Demet Akalın'dan yaşanan olaylara yorum gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı

Aynı binada oturan Lerzan Mutlu ve İrem Derici sosyal medyada gündem oldu. Mutlu, Derici'nin müziği son ses açtığını paylaşarak isyan etti.

Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı

Gece geç saatlere kadar müzik dinleyen İrem Derici, çevresindekilerin rahatsız olmasını umursamadı. Daha önce de evde topuklu ayakkabı ile gezdiği için rahatsız olduğunu söyleyen Lerzan Mutlu, bu sefer de müzik sesinden rahatsız oldu.

Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı

"EVİ SALLIYOR"

Mutlu, söze 'İremciğim' diye başlasa da hikayelerin dozu gitgide sertleşti. Mutlu, "Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma!!! Yakışmaz!!! Ama zorluyorsunuz bu ne ya delireceğim. Evi sallıyor!!!" paylaşımı yaparak İrem Derici'yi etiketledi. Lerzan Mutlu, saat sabah 07.000'ye kadar paylaşımlar yapmaya devam etti.

Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı: Evi sallıyor

"YETER"

Paylaşımlarına devam eden Mutlu, Derici'nin WhatsApp'tan atılan mesajlara yanıt vermediğini, güvenliği devreye soktuklarını ancak bu yöntemden de bir yanıt alamadıklarını ileri sürdü. Mutlu, en son Instagram hesabından "Yeter" diye haykırdı.

Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı: Evi sallıyor

Lerzan Mutlu'nun paylaşımlarına Hatice ve Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı: Evi sallıyor