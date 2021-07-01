Lerzan Mutlu komşusu İrem Derici'yi ifşa etti! Çileden çıkan Lerzan sosyal medyadan arka arkaya paylaştı: "Evi sallıyor"

"EVİ SALLIYOR"

Mutlu, söze 'İremciğim' diye başlasa da hikayelerin dozu gitgide sertleşti. Mutlu, "Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma!!! Yakışmaz!!! Ama zorluyorsunuz bu ne ya delireceğim. Evi sallıyor!!!" paylaşımı yaparak İrem Derici'yi etiketledi. Lerzan Mutlu, saat sabah 07.000'ye kadar paylaşımlar yapmaya devam etti.