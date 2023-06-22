Seda Sayan kendisinden küçük eşi Çağlar Ökten'in yaş gününü bakın nasıl kutladı! Görenler şaşkına döndü Kadırgalı öyle bir pasta yaptırdı ki...
Seda Sayan kendisinden küçük eşi Çağlar Ökten'in yaş gününü bakın nasıl kutladı! Görenler şaşkına döndü Kadırgalı öyle bir pasta yaptırdı ki... Sosyal medya Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'i konuşuyor. Aşk paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan yine eşine olan sevgisini haykırdı. Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük olan eşi Çağlar Ökten'in doğum günü için hazırlattığı özel pastayı görenler ise, "Pasta mı o?" , "Nasıl bir pasta o?" , "Fotoğraf albümü gibi" yorumları yaptı.
22.06.2023 14:43 - Son Güncelleme: 22.06.2023 14:43
Seda Sayan kendisinden küçük eşi Çağlar Ökten'in yaş gününü bakın nasıl kutladı!Kadırgalı öyle bir pasta yaptırdı ki, görenler şaşkına döndü,
Aralarındak yaş farkı nedeniyle bir ara sık sık gündeme gelen ikiliden Seda Sayan tepkisini, "Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" şeklinde dile getirmişti.
Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşan ikiliden Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in doğum gününü kutladı.