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Yetenek Sizsiniz'in Aref'inin son haline bakın artık bambaşka biri! Kendi kobrası gelip sokmuş ölümden dönmüştü Aref Ghafouri...

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de illuzyonist Aref Ghafouri. Şöhretinin ilk dönemleri epey göz önünde geçen Aref sonra ortalardan kayboldu. Geçtiğimiz yıllar kendi yetiştirdiği kobranın, kendisini sokmasıyla ölümlerden dönen Aref'in son halini görenler inanamadı "Değişimin de bu kadarı" demeden edemedi. İşte Aref'in merak edilen son hali.

23.06.2023 09:16 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:16
Yetenek Sizsiniz’in Aref’inin son haline bakın artık bambaşka biri! Kendi kobrası gelip sokmuş ölümden dönmüştü Aref Ghafouri...

Bir döneme damga vuran programlardan biri olan Yetenek Sizsiniz'in unutulmaz yarışmacıları arasında Aref Ghafouri yer alıyor.

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Yetenek Sizsiniz’in Aref’inin son haline bakın artık bambaşka biri! Kendi kobrası gelip sokmuş ölümden dönmüştü Aref Ghafouri...

Aslen İranlı olan Aref Ghafouri eğitim için geldiği Türkiye'de, Yetenek Sizsiniz'in ikinci sezonuna katılmış, yaptığı etkileyici illuzyon şovlarıyla hafızalara kazınmıştı.

Yetenek Sizsiniz’in Aref’inin son haline bakın artık bambaşka biri! Kendi kobrası gelip sokmuş ölümden dönmüştü Aref Ghafouri...

Sefa Doğanay'la finale kalan Aref o sezonu 2. olarak bitirmişti. 11 yaşındayken amcası, Aref'e gösteri yapmak için bir ampulü kırıp yemiş... İşte Aref, bu gördüklerinden sonra illüzyona başlamaya karar vermiş.

Yetenek Sizsiniz’in Aref’inin son haline bakın artık bambaşka biri! Kendi kobrası gelip sokmuş ölümden dönmüştü Aref Ghafouri...

Programın ardından uzun bir süre ortalıkta görünmeyen Aref'in, evinde beslediği yılanı tarafından ısırılarak yaralandığı ortaya çıkmıştı. O dönem her yerde harıl harıl panzehir aranmıştı.

Yetenek Sizsiniz’in Aref’inin son haline bakın artık bambaşka biri! Kendi kobrası gelip sokmuş ölümden dönmüştü Aref Ghafouri...

Sonrasında ortalardan kaybolan Aref eğitimini tamamladı, vatadanşlık aldı. Son halini görenlerse şaşkına döndü. İşte başta Aref olmak üzere yarışma yıldızlarının yıllar içindeki değişimi.

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