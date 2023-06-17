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Haberler Magazin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in 'Dünyadan Uzak' paylaşımına derin dekoltesi damga vurdu! Liseli aşıklar gibi el ele göz göze

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in 'Dünyadan Uzak' paylaşımına derin dekoltesi damga vurdu! Liseli aşıklar gibi el ele göz göze

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan ve geçen yıl nikah masasına oturan Sayan, özellikle eşi ile yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sayan o paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

17.06.2023 11:59 - Son Güncelleme: 17.06.2023 12:00
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in ’Dünyadan Uzak’ paylaşımına derin dekoltesi damga vurdu! Liseli aşıklar gibi el ele göz göze

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı aşkı meslektaşı Çağlar Ökten'de buldu ve geçen Nisan ayında dünyaevine girdi.

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Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in ’Dünyadan Uzak’ paylaşımına derin dekoltesi damga vurdu! Liseli aşıklar gibi el ele göz göze

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in ’Dünyadan Uzak’ paylaşımına derin dekoltesi damga vurdu! Liseli aşıklar gibi el ele göz göze

Sayan o paylaşımlara yenilerini ekledi.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in ’Dünyadan Uzak’ paylaşımına derin dekoltesi damga vurdu! Liseli aşıklar gibi el ele göz göze

"DÜNYADAN UZAK"

Önceki akşam bir düğüne katılan ünlü çift bir çok paylaşım yaptı.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in ’Dünyadan Uzak’ paylaşımına derin dekoltesi damga vurdu! Liseli aşıklar gibi el ele göz göze

Ünlü çift "Bir yer bulalım dünyadan uzak..." şarkısında düet yaparak dans etti.

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