Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in 'Dünyadan Uzak' paylaşımına derin dekoltesi damga vurdu! Liseli aşıklar gibi el ele göz göze
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan ve geçen yıl nikah masasına oturan Sayan, özellikle eşi ile yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sayan o paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
17.06.2023 11:59 - Son Güncelleme: 17.06.2023 12:00
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı aşkı meslektaşı Çağlar Ökten'de buldu ve geçen Nisan ayında dünyaevine girdi.
Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.