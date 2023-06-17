24 yıl önce bir anda ortalardan kaybolmuş "Hayattayım ama malzeme olamam" demişti! Türk Sanat Müziği Sanatçısı Metin Milli yaşamını yitirdi

METİN MİLLİ KİMDİR?

1943 yılında Mardin'de doğan sanatçı, 1978 yılında Ankara Radyosu'nda müziğe başladı. Metin Milli, yaptığı müziği 'çok sesli hafif Türk sanat müziği' olarak adlandırıyordu. TRT destekli bu yeni türün 1990'lı yılların başlarına kadar Türkiye'de belli başlı öncüleri arasında yer aldı. 'Çiçekler Yasta' adlı parçasının yer aldığı 'Merhaba' adlı albümü ile Milli, 1983 yılının konuşulan isimleri arasında yer aldı.