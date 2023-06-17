24 yıl önce bir anda ortalardan kaybolmuş "Hayattayım ama malzeme olamam" demişti! Türk Sanat Müziği Sanatçısı Metin Milli yaşamını yitirdi
Sanat dünyasının acı kaybı... Seviyorum İşte ve Çiçekler Yasta gibi şarkılarıyla adından söz ettiren ancak sonrasında bir anda ortalardan kaybolan Metin Milli hayatını kaybetti. 2 yıl önce yaptığı bir açıklamada "Hayattayım ama malzeme olamam" ifadelerini kullanan Metin Milli2nin vefatı nedeni ise çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. İşte Metin Milli'nin hayatı ve hakkında tüm merak edilenler.
1980'li yıllara damga vuran, 'Seviyorum İşte', 'Şarkılara Sordum' gibi eserlere getirdiği yorumlarla hatırlanan Türk Sanat Müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli, 80 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İşte haberin detayları...
Onur Akay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kanserle mücadele eden Metin Milli'nin hayatını kaybettiğini belirtti.
Metin Milli uzun süredir kanserle mücadele ediyordu ve 37 gündür yoğun bakımdaydı. Değerli sanatçımız dün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi yarın öğle namazında Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak. 90'lı yıllarda beraber konserler vermiş ve çok güzel bir dostluğumuz olmuştu. Nur içinde yat Metin ağabeyciğim.
METİN MİLLİ KİMDİR?
1943 yılında Mardin'de doğan sanatçı, 1978 yılında Ankara Radyosu'nda müziğe başladı. Metin Milli, yaptığı müziği 'çok sesli hafif Türk sanat müziği' olarak adlandırıyordu. TRT destekli bu yeni türün 1990'lı yılların başlarına kadar Türkiye'de belli başlı öncüleri arasında yer aldı. 'Çiçekler Yasta' adlı parçasının yer aldığı 'Merhaba' adlı albümü ile Milli, 1983 yılının konuşulan isimleri arasında yer aldı.