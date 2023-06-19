Survivor Nefise'den akıllara zarar tuvalet itirafı "Bulduğum yere..." Survivor hakkında demediğini bırakmadan Survivor şampiyonu olan Nefise Karatay...
Survivor 3. kadın şampiyonunu çıkardı ve Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay oldu... Bu sezon beklentilerin altında kalsa da hatrı sayılır derecede adından söz ettiren Survivor'ı, yedeklerden gelen Nefise Karatay şampiyon kapattı. Nefise Karatay'ın şampiyonluğu geniş yankı uyandırırken, Nefise Karatay, yarışmaya ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Survivor son şampiyonu Nefise Karatay hem Survivor adasına hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. İşte Hürriyet'in haberine göre Nefise Karatay'ın o açıklamaları...
-Bekliyordum. Çok istiyordum ve hayalini kurduğum yerdeydim. 3 kişi kaldıktan sonra bir şüpheye düştüm. Ama 2 kişi kaldığımız finalin stresi gerçekten çok başkaydı. Hiçbir şey düşünemiyorsun. Sadece Acun Bey'in (Ilıcalı) ağzına bakarak hangi ismi söyleyeceğini anlamaya çalışıyorsun. Ama 1'incinin ismini açıklanmasına saniyeler kala hissettim sanırım.
-'Survivor'da çok iyi niyetli düşünmemek gerekiyor, bunu anladım. Biraz geç oldu ama olsun... İyi olduğun bir arkadaşınla bir anda kötü, kötü olduğun arkadaşınla bir anda iyi olabiliyorsun. Ada bana kendimden başka hiç kimseye güvenmemem gerektiğini öğretti.
-Milli takımdayım ama 'Survivor' sürecinden dolayı Fenerbahçe'de değilim. Atletizm bırakıp geri dönebileceğin bir yer değil ve seneden seneye lisansın yenileniyor. Benimki aralık ayında bitti. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nde okuyordum. Devam edeceğim.