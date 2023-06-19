Survivor Nefise'den akıllara zarar tuvalet itirafı "Bulduğum yere..." Survivor hakkında demediğini bırakmadan Survivor şampiyonu olan Nefise Karatay...

-'Survivor'da çok iyi niyetli düşünmemek gerekiyor, bunu anladım. Biraz geç oldu ama olsun... İyi olduğun bir arkadaşınla bir anda kötü, kötü olduğun arkadaşınla bir anda iyi olabiliyorsun. Ada bana kendimden başka hiç kimseye güvenmemem gerektiğini öğretti.

-Milli takımdayım ama 'Survivor' sürecinden dolayı Fenerbahçe'de değilim. Atletizm bırakıp geri dönebileceğin bir yer değil ve seneden seneye lisansın yenileniyor. Benimki aralık ayında bitti. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nde okuyordum. Devam edeceğim.