Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Yorum yağdı! 7,5 ay önce evlenmişlerdi...
Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Çağlar Ökten ile Nisan ayında evlenen Seda Sayan'ın Instagram hesabında yayınladığı görüntülerle sosyal medyaya damga vurdu. Arkadaşları tarafından düzenlenen bir organizasyonla yıldönümlerini kutlayan çiftin, samimi halleri binlerce yorum aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gören görüntülere, adeta yorum yağdı. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...
11.12.2022 21:09 - Son Güncelleme: 11.12.2022 21:09
Seda Sayan ile müzisyen Çağlar Ökten 24 Nisan'da nikah masasına oturdu. Prag'da düzenlenmesi gereken nikah, ünlü şarkıcının ekibinin yaşadığı vize sorunu nedeniyle Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşti.
İlişkilerinin yıldönümünü kutlayan çiftin bir arkadaşı, Seda Sayan ile Çağlar Ökten için bir organizasyon düzenledi.