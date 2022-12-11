Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Yorum yağdı! 7,5 ay önce evlenmişlerdi...

İlk olarak Hollanda'ya giden çift, daha sonra rotayı Yunanistan'ın Mikonos Adası'na çevirdi. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Ökten, eşiyle olan bu karesini "O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm!" notuyla yayınladı.