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Haberler Magazin Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Yorum yağdı! 7,5 ay önce evlenmişlerdi...

Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Yorum yağdı! 7,5 ay önce evlenmişlerdi...

Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Çağlar Ökten ile Nisan ayında evlenen Seda Sayan'ın Instagram hesabında yayınladığı görüntülerle sosyal medyaya damga vurdu. Arkadaşları tarafından düzenlenen bir organizasyonla yıldönümlerini kutlayan çiftin, samimi halleri binlerce yorum aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gören görüntülere, adeta yorum yağdı. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
11.12.2022 21:09 - Son Güncelleme: 11.12.2022 21:09
Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Yorum yağdı! 7,5 ay önce evlenmişlerdi...

Seda Sayan ile müzisyen Çağlar Ökten 24 Nisan'da nikah masasına oturdu. Prag'da düzenlenmesi gereken nikah, ünlü şarkıcının ekibinin yaşadığı vize sorunu nedeniyle Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşti.

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Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Yorum yağdı! 7,5 ay önce evlenmişlerdi...

Çift, düğünlerinden hemen sonra balayı için soluğu Paris'te aldı. Türkiye'ye dönen Sayan ve Ökten, kısa bir süre sonra yine tatil için yurt dışına çıktı.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Yorum yağdı! 7,5 ay önce evlenmişlerdi...

İlk olarak Hollanda'ya giden çift, daha sonra rotayı Yunanistan'ın Mikonos Adası'na çevirdi. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Ökten, eşiyle olan bu karesini "O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm!" notuyla yayınladı.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Yorum yağdı! 7,5 ay önce evlenmişlerdi...

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü çift, son yayınlanan görüntülerle bir kez daha adlarından söz ettirdi.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! Yorum yağdı! 7,5 ay önce evlenmişlerdi...

İlişkilerinin yıldönümünü kutlayan çiftin bir arkadaşı, Seda Sayan ile Çağlar Ökten için bir organizasyon düzenledi.

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