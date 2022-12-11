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Haberler Magazin Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu itirafları! “Gerçekten yapmaya hazırım...” 5 yıllık eşi hakkında neler söyledi neler...

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu itirafları! “Gerçekten yapmaya hazırım...” 5 yıllık eşi hakkında neler söyledi neler...

2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdiği Kadir Doğulu ile başrolü üstlendiği Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran Neslihan Atagül, katıldığı bir söyleşide birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. 5 yıllık eşi Kadir Doğulu hakkında da konuşan Atagül'ün açıklamaları bazı sosyal medya kullanıcılarını şoke ederken bazılarının takdirini topladı. İşte Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu itirafları...

takvim.com.tr
11.12.2022 20:26 - Son Güncelleme: 11.12.2022 20:33
Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu itirafları! “Gerçekten yapmaya hazırım...” 5 yıllık eşi hakkında neler söyledi neler...

Yaprak Dökümü, Sefirin Kızı, Fatih Harbiye ve Kara Sevda gibi dizilerde rol alan Neslihan Atagül, son olarak Gecenin Ucunda'da canlandırdığı Macide karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu itirafları! “Gerçekten yapmaya hazırım...” 5 yıllık eşi hakkında neler söyledi neler...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu itirafları! “Gerçekten yapmaya hazırım...” 5 yıllık eşi hakkında neler söyledi neler...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran oyuncu, şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu.

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu itirafları! “Gerçekten yapmaya hazırım...” 5 yıllık eşi hakkında neler söyledi neler...

Neslihan Atagül, katıldığı bir söyleşide birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadir Doğulu ile ilgili itiraflarda bulunan Atagül, ardından eşiyle sahnede görüntülü konuştu.

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu itirafları! “Gerçekten yapmaya hazırım...” 5 yıllık eşi hakkında neler söyledi neler...

"NE İSTERSE GERÇEKTEN YAPMAYA HAZIRIM"
Atagül, söz konusu söyleşi de şunları söyledi: "Onun beni çok sevdiğiyle ilgilenmiyorum bazen. O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım.

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