Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu itirafları! “Gerçekten yapmaya hazırım...” 5 yıllık eşi hakkında neler söyledi neler...
2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdiği Kadir Doğulu ile başrolü üstlendiği Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran Neslihan Atagül, katıldığı bir söyleşide birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. 5 yıllık eşi Kadir Doğulu hakkında da konuşan Atagül'ün açıklamaları bazı sosyal medya kullanıcılarını şoke ederken bazılarının takdirini topladı. İşte Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu itirafları...
11.12.2022 20:26 - Son Güncelleme: 11.12.2022 20:33
Yaprak Dökümü, Sefirin Kızı, Fatih Harbiye ve Kara Sevda gibi dizilerde rol alan Neslihan Atagül, son olarak Gecenin Ucunda'da canlandırdığı Macide karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Neslihan Atagül, katıldığı bir söyleşide birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadir Doğulu ile ilgili itiraflarda bulunan Atagül, ardından eşiyle sahnede görüntülü konuştu.