Vav TV İzle
Haberler Magazin Yargı’ın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızıyla...

Yargı’ın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızıyla...

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Laçin karakterini canlandıran Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Nilgün Türksever kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Türksever'in kendisi gibi oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Ünlü oyuncunun eşinin Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Nilgün Türksever hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...

takvim.com.tr
11.12.2022 22:30 - Son Güncelleme: 11.12.2022 22:30
Yargı’ın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızıyla...

NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR?
2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazanan Nilgün Türksever, 2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’ın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızıyla...

Bursa doğumlu olan oyuncu, Kara Yazı, Hayat Sırları, Yasak Elma, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam gibi dizlerde tol aldı.

Yargı’ın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızıyla...

Şimdilerde Yargı dizisinde Laçin karakterini canlandıran Nilgün Türksever'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yargı’ın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızıyla...

Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Nilgün Türksever kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Türksever'in kendisi gibi oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

Yargı’ın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızıyla...

İşte başta Nilgün Türksever olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

SON DAKİKA