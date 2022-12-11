Yargı’ın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızıyla...
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Laçin karakterini canlandıran Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Nilgün Türksever kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Türksever'in kendisi gibi oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Ünlü oyuncunun eşinin Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Nilgün Türksever hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...
11.12.2022 22:30 - Son Güncelleme: 11.12.2022 22:30
NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR?
2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazanan Nilgün Türksever, 2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak katıldı.
Şimdilerde Yargı dizisinde Laçin karakterini canlandıran Nilgün Türksever'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Nilgün Türksever kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Türksever'in kendisi gibi oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.