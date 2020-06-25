Seda Sayan: Gönüllü turizm elçisi olacağım

Yeşil ile mavinin buluştuğu Ören'in havasının kendisine pozitif enerji verdiğini vurgulayan Seda Sayan, "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım. Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım" dedi.