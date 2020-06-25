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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre herkesi şaşırttı! 29 yaşındaki Polen Emre meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Fadik' karakterine hayat veren Polen Emre, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel yaşamı ile 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Fadik' karakterinden çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Polen Emre, sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adından sıkça söz ettiren Polen Emre, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Fadik'i ile Polen Emre arasındaki büyük fark...

25.06.2020 10:06 - Son Güncelleme: 25.06.2020 10:08
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre herkesi şaşırttı! 29 yaşındaki Polen Emre meğer...

Bir Zamanlar Çukurova'da evin hizmetlilerinden Fadik'i canlandıran Polen Emre özel hayatında adeta bambaşka birisi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre herkesi şaşırttı! 29 yaşındaki Polen Emre meğer...

Dedikoduculuğu yüzünden mimlenen Fadik'i canlandıran Polen Emre 'Sen neymişsin be Fadik' dedirtti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre herkesi şaşırttı! 29 yaşındaki Polen Emre meğer...

POLEN EMRE KİMDİR?

Polen Emre, 1991 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre herkesi şaşırttı! 29 yaşındaki Polen Emre meğer...

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev alan Fadik Emre, en son Vasıf Öngören'in yazdığı Asiye Nasıl Kurtulur oyununda Asiye karakteriyle tiyatro izleyicisinin karşısına çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre herkesi şaşırttı! 29 yaşındaki Polen Emre meğer...

İlk oyunculuk deneyimini de Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fadik karakteri ile yaşayan Polen Emre, 1.75 metre boyunda ve 54 kilodur.

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