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Hadise'nin mini etekli takımının fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyayı sallayan pozların değeri şoke etti

Hadise giyimi ile magazin gündeminde bir kez daha yerini aldı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, Instagram'dan verdiği pozlarla dikkat çekmişti. Pembe mini etekli takımı ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise'nin kombini dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin Instagram'da çok konuşulan stilinin fiyatı...

25.06.2020 11:31 - Son Güncelleme: 25.06.2020 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





