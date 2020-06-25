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Hadise'nin mini etekli takımının fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyayı sallayan pozların değeri şoke etti
Hadise'nin mini etekli takımının fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyayı sallayan pozların değeri şoke etti
Hadise giyimi ile magazin gündeminde bir kez daha yerini aldı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, Instagram'dan verdiği pozlarla dikkat çekmişti. Pembe mini etekli takımı ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise'nin kombini dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin Instagram'da çok konuşulan stilinin fiyatı...
25.06.2020 11:31
- Son Güncelleme: 25.06.2020 12:04
Hadise Intagram paylaşımları ile yine adından söz ettirmeyi başardı. 2020'ye girildiğinde en bomba magazin haberleri Hadise'den çıktı desek çok da yanılmış olmayız. Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, mini etekli takımı ile dikkat çekti.
Önceki gün Fendi marka takımıyla evinde poz verdi, fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.
Paylaşımı 350 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum alan 34 yaşındaki şarkıcıya, takipçilerinden iltifat yağdı.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; ünlü popçunun kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL'ydi.
Kıyafetlerini sponsor karşılığı almayan, para ödeyerek temin eden Hadise'nin bu tarzının toplam maliyeti 22 bin TL'yi buldu.