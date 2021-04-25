RAMAZAN İMSAKİYE
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Seda Sayan estetik yarışında Ajda Pekkan'ı geçmekte kararalı! Seda Sayan ve Ajda Pekkan'ın estetik sayısı...

Adı sıkça yaptırdığı estetik operasyonlarla duyulan Seda Sayan, Ajda Pekkan'ın estetik sayısını geçmekte kararlı... Son olarak dudaklarını kaldırtan Kadırgalı, bugüne kadar diz kapağından yanaklarına kadar bıçak değmemiş yer bırakmadı. Süperstar ile Kadırgalı rekabeti de 'estetik yarış' yorumu yaptırdı. İşte Seda Sayan ve Ajda Pekkan'ın estetik operasyonlarla geçirdiği çarpıcı değişim.

25.04.2021 06:58 - Son Güncelleme: 25.04.2021 06:58
Seda Sayan estetik yarışında Ajda Pekkan'ı geçmekte kararalı! Seda Sayan ve Ajda Pekkan'ın estetik sayısı...

Adı sıkça yaptırdığı estetik operasyonlarla duyulan Seda Sayan, Ajda Pekkan'ın estetik sayısını geçmekte kararlı... Son olarak dudaklarını kaldırtan Kadırgalı, bugüne kadar diz kapağından yanaklarına kadar bıçak değmemiş yer bırakmadı. Süperstar ile Kadırgalı rekabeti de 'estetik yarış' yorumu yaptırdı. İşte Seda Sayan ve Ajda Pekkan'ın estetik operasyonlarla geçirdiği çarpıcı değişim.

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Seda Sayan estetik yarışında Ajda Pekkan'ı geçmekte kararalı! Seda Sayan ve Ajda Pekkan'ın estetik sayısı...

Türkiye'de 'estetik' denilince akla ilk gelen isim olan Ajda Pekkan, 'ülkenin en çok operasyon geçireni' tahtından olmak üzere…

Seda Sayan estetik yarışında Ajda Pekkan'ı geçmekte kararalı! Seda Sayan ve Ajda Pekkan'ın estetik sayısı...

İrili ufaklı geçirdiği estetik operasyonların sayısı 20'yi geçen Süperstar; burnundan, göğüslerinden ve diz kapaklarından estetik olup defalarca da yüzünü gerdirdi.

Seda Sayan estetik yarışında Ajda Pekkan'ı geçmekte kararalı! Seda Sayan ve Ajda Pekkan'ın estetik sayısı...

Seda Sayan, teknolojinin nimetlerinden faydalanıp 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Ajda Pekkan'ın estetik rekorunu kırmak için kolları sıvadı.

Seda Sayan estetik yarışında Ajda Pekkan'ı geçmekte kararalı! Seda Sayan ve Ajda Pekkan'ın estetik sayısı...

Süperstar'ın aksine bugüne kadar geçirdiği hiçbir operasyonu saklamayan Kadırgalı, diz kapaklarından göğüslerine kadar birçok yerinden ameliyat oldu.