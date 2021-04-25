Seda Sayan estetik yarışında Ajda Pekkan'ı geçmekte kararalı! Seda Sayan ve Ajda Pekkan'ın estetik sayısı...

Adı sıkça yaptırdığı estetik operasyonlarla duyulan Seda Sayan, Ajda Pekkan'ın estetik sayısını geçmekte kararlı... Son olarak dudaklarını kaldırtan Kadırgalı, bugüne kadar diz kapağından yanaklarına kadar bıçak değmemiş yer bırakmadı. Süperstar ile Kadırgalı rekabeti de 'estetik yarış' yorumu yaptırdı. İşte Seda Sayan ve Ajda Pekkan'ın estetik operasyonlarla geçirdiği çarpıcı değişim.