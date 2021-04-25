Esra Erol'un ev pozu sosyal medyayı salladı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un hayran bırakan makyajsız hali...

Esra Erol ev pozuyla sosyal medya gündeminde. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Erol, son olarak eşine inekleri sattırıp estetik yaptıran ve ardından ortadan kaybolan eşin hikayesini konu aldı. Günlerce konuşulan estetik olayıyla gündemden düşmeyen Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak, "Hava puslu, yağmurlu en önemlisi sokakta hayat akıyor korona yokmuş gibi gülümse." notuyla evinden paylaşımda bulunan Esra Erol'un doğal hali beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte 2 çocuk annesi başarılı televizyoncu Esra Erol'un makyajsız hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...