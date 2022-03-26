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Haberler Magazin Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten'e 'sonsuza kadar evet' demişti 'ben yılların Seda Sayan'ıyım...' Seda'nın aşkı ...

Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten'e 'sonsuza kadar evet' demişti 'ben yılların Seda Sayan'ıyım...' Seda'nın aşkı ...

Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten'e 'sonsuza kadar evet' demişti... 59 yaşındaki Seda Sayan, birlikte sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını geçtiğimiz hafta doğrulamış hatta evlilik hazırlığı içinde olduğunu söylemişti. Resmi olarak 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile Prag'da evlenecek. Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan önceki gün mücevher fuarındaydı. "Takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım" diyen Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında açıklama yaptı.

26.03.2022 09:26 - Son Güncelleme: 26.03.2022 09:26
Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten’e ’sonsuza kadar evet’ demişti ’ben yılların Seda Sayan’ıyım...’ Seda’nın aşkı ...

İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, Star TV'de hafta içi her sabah yayınlanan TV programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

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Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten’e ’sonsuza kadar evet’ demişti ’ben yılların Seda Sayan’ıyım...’ Seda’nın aşkı ...

"ÇAĞLAR'IN İŞİ KOLAYLAŞTI"
7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, önceki gün bir mücevher fuarındaydı. Sayan, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı" sözleriyle dikkat çekti.

Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten’e ’sonsuza kadar evet’ demişti ’ben yılların Seda Sayan’ıyım...’ Seda’nın aşkı ...

"ÇAĞLAR TAM TUR YÜZÜK ALDI"
Ünlü şarkıcı, "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı. Takıya düşkünlüğüm başka bir şey. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım. Bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler kimde olacak?" dedi.

Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten’e ’sonsuza kadar evet’ demişti ’ben yılların Seda Sayan’ıyım...’ Seda’nın aşkı ...

"GELİNLİĞİM SADE VE BARTISIZ OLACAK"
Düğünüyle ilgili detay veren Sayan, "Nikahımızı Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak. Şahitler hakkında detay vermek istemiyorum. Nikah sonrası bir yemek tertip etmeyi düşünüyoruz sadece. Gelinliğim sade ve abartısız olacak" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten’e ’sonsuza kadar evet’ demişti ’ben yılların Seda Sayan’ıyım...’ Seda’nın aşkı ...

"ARTIK VOKALİSTLİĞİMİ YAPMAYACAK"
Çağlar Ökten'in artık vokalistliğini yapmayacağını da açıklayan sanatçı, "Çağlar vokalistliğimi yapıyordu ama artık yapmayacak. Tek başına sahneye çıkacak" şeklinde konuştu.

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