Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten’e ’sonsuza kadar evet’ demişti ’ben yılların Seda Sayan’ıyım...’ Seda’nın aşkı ...

"ÇAĞLAR TAM TUR YÜZÜK ALDI"

Ünlü şarkıcı, "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı. Takıya düşkünlüğüm başka bir şey. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım. Bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler kimde olacak?" dedi.