Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten'e 'sonsuza kadar evet' demişti 'ben yılların Seda Sayan'ıyım...' Seda'nın aşkı ...
Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten'e 'sonsuza kadar evet' demişti... 59 yaşındaki Seda Sayan, birlikte sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını geçtiğimiz hafta doğrulamış hatta evlilik hazırlığı içinde olduğunu söylemişti. Resmi olarak 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile Prag'da evlenecek. Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan önceki gün mücevher fuarındaydı. "Takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım" diyen Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında açıklama yaptı.
İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, Star TV'de hafta içi her sabah yayınlanan TV programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
"ÇAĞLAR TAM TUR YÜZÜK ALDI"
Ünlü şarkıcı, "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı. Takıya düşkünlüğüm başka bir şey. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım. Bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler kimde olacak?" dedi.
"ARTIK VOKALİSTLİĞİMİ YAPMAYACAK"
Çağlar Ökten'in artık vokalistliğini yapmayacağını da açıklayan sanatçı, "Çağlar vokalistliğimi yapıyordu ama artık yapmayacak. Tek başına sahneye çıkacak" şeklinde konuştu.