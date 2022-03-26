Hadise’nin sahne kostümüne yorum yağdı! Mehmet Dinçerler’le ilişkisi sonrası stilini değiştiren Hadise’ye bakın ortalığı salladı

Kısa bir süre önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Ünlü çift, geçen günlerde ise aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.