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Haberler Magazin Hadise’nin sahne kostümüne yorum yağdı! Mehmet Dinçerler’le ilişkisi sonrası stilini değiştiren Hadise’ye bakın ortalığı salladı

Hadise’nin sahne kostümüne yorum yağdı! Mehmet Dinçerler’le ilişkisi sonrası stilini değiştiren Hadise’ye bakın ortalığı salladı

Hadise'nin sahne kostümüne yorum yağdı! Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde tercih ettiği kostümle sosyal medyaya damga vurdu. Mehmet Dinçerler'le ilişkisi sonrası stilini değiştiren ünlü şarkıcı, beyaz göğüs dekolteli bir tulumla sahneye çıktı. Konserden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise Hadise'ye yorum yağdı. Hadise için "Olması gerektiği gibi", "Harika", "Çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin sosyal medyada gündem olan sahne kostümü...

26.03.2022 01:47 - Son Güncelleme: 26.03.2022 01:47
Hadise’nin sahne kostümüne yorum yağdı! Mehmet Dinçerler’le ilişkisi sonrası stilini değiştiren Hadise’ye bakın ortalığı salladı

Kısa bir süre önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Ünlü çift, geçen günlerde ise aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.

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Hadise’nin sahne kostümüne yorum yağdı! Mehmet Dinçerler’le ilişkisi sonrası stilini değiştiren Hadise’ye bakın ortalığı salladı

Şimdilerde düğün hazırlıkları yapan ve Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Hadise, bu kez sahne kostümüyle konuşuldu.

Hadise’nin sahne kostümüne yorum yağdı! Mehmet Dinçerler’le ilişkisi sonrası stilini değiştiren Hadise’ye bakın ortalığı salladı

Ünlü şarkıcı, son konserinde tercih ettiği kostümle sosyal medyaya damga vurdu. Mehmet Dinçerler'le ilişkisi sonrası stilini değiştiren ünlü şarkıcı, beyaz göğüs dekolteli bir tulumla sahneye çıktı.

Hadise’nin sahne kostümüne yorum yağdı! Mehmet Dinçerler’le ilişkisi sonrası stilini değiştiren Hadise’ye bakın ortalığı salladı

Konserden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise Hadise'ye yorum yağdı. Hadise için "Olması gerektiği gibi", "Harika", "Çok güzel" yorumları yapıldı.

Hadise’nin sahne kostümüne yorum yağdı! Mehmet Dinçerler’le ilişkisi sonrası stilini değiştiren Hadise’ye bakın ortalığı salladı

İşte Hadise'nin sosyal medyada gündem olan sahne kostümü...

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