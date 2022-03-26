Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol boşanıyor mu işte net açıklama! Ayrılık kapıyı çaldı
'Bir Zamanlar Çukurova'ya bu sezon dahil olan ve Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol ve güzel Mihre Çelikkol hakkında bir süre önce boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Özellikle Mihre Çelikkol'un, eşi İbrahim Çelikkol'la olan fotoğraflarını kaldırması dedikoduların üzerine tuz biber olmuştu. Mihre Çelikkol daha sonra yaptığı açıklamada ayrılığı doğrulamıştı. Bu kez açıklama İbrahim Çelikkol'dan geldi. İşte İbrahim Çelikkol'dan boşanma açıklaması.
26.03.2022 10:50 - Son Güncelleme: 26.03.2022 10:50
'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un geçtiğimiz Haziran ayında aralarının kötü olduğu, boşanacakları konuşulmuştu.
Ayrılık itirafı ise Mihre Çelikkol'dan gelmişti. Mihre Çelikkol, "Evet böyle bir aşamadayız. Ama henüz resmiyete dökülmüş bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı.