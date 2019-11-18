Seda Sayan canlı yayında yüz gerdirmişti, son haliyle şoke etti! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Seda Sayan bundan tam 7 ay önce Youtube canlı yayınında yüz gerdirme işlemi yaptırmış, o anlar sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Canlı yayındaki estetik operasyonuyla takipçilerinin içini sızlatan 56 yaşındaki Seda Sayan, güçlü sesinin yanı sıra uzun yıllar boyunca yaptığı sabah programı ile Türkiye'nin sevilen isimleri arasında. Attığı her adımla adından söz ettiren Kadırgalı lakaplı şarkıcı Seda Sayan, önceki gece KKTC'deki konserinde Nur Yerlitaş imzalı yeşil elbisesiyle büyük beğeni topladı. Gecede Sayan, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının dışında sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla ayakta alkışlandı. Ancak gecede Sayan hayranlarının dikkatini çeken bir durum vardı, yüzü... Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki değişimin dikkatli gözlerden kaçmadığı Seda Sayan'ın botoks ve dolgularını yenilettiği konuşuldu. İşte Seda Sayan'ın estetikli hali ile yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin estetiksiz halleri...

18.11.2019 14:41 - Son Güncelleme: 18.11.2019 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





