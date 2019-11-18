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Seda Sayan canlı yayında yüz gerdirmişti, son haliyle şoke etti! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Seda Sayan bundan tam 7 ay önce Youtube canlı yayınında yüz gerdirme işlemi yaptırmış, o anlar sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Canlı yayındaki estetik operasyonuyla takipçilerinin içini sızlatan 56 yaşındaki Seda Sayan, güçlü sesinin yanı sıra uzun yıllar boyunca yaptığı sabah programı ile Türkiye'nin sevilen isimleri arasında. Attığı her adımla adından söz ettiren Kadırgalı lakaplı şarkıcı Seda Sayan, önceki gece KKTC'deki konserinde Nur Yerlitaş imzalı yeşil elbisesiyle büyük beğeni topladı. Gecede Sayan, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının dışında sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla ayakta alkışlandı. Ancak gecede Sayan hayranlarının dikkatini çeken bir durum vardı, yüzü... Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki değişimin dikkatli gözlerden kaçmadığı Seda Sayan'ın botoks ve dolgularını yenilettiği konuşuldu. İşte Seda Sayan'ın estetikli hali ile yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin estetiksiz halleri...

18.11.2019 14:41 - Son Güncelleme: 18.11.2019 14:41
Seda Sayan canlı yayında yüz gerdirmişti, son haliyle şoke etti! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Kadırgalı lakabıyla tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı 56 yaşındaki Seda Sayan'ın son halini görenler şaşırdı. Ünlü şarkıcı önceki akşam KKTC'deki konserinde Nur Yerlitaş imzalı yeşil elbisesiyle büyük beğeni topladı. Ancak izleyiciler bütün gece Seda Sayan'ın yüzündeki değişikliği anlamaya çalıştı. Seda Sayan'ın son halini görenler "Yüzüne ne olmuş? sorusunu sormadan edemedi. Seda Sayan 7 ay önce yüzünü gerdirmişti. Yüzündeki değişimin dikkatli gözlerden kaçmadığı 56 yaşındaki Seda Sayan'ın botoks ve dolgularını yenilettiği konuşuldu.

Seda Sayan canlı yayında yüz gerdirmişti, son haliyle şoke etti! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

7 AY ÖNCE CANLI YAYINDA BÖYLE YÜZ GERDİRMİŞTİ

Seda Sayan YouTube kanalında herkesi korkuttu. 56 yaşındaki Seda Sayan, 'Fransız Askısı' isimli yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Estetik operasyonunu anbean izleyicileriyle paylaşan Seda Sayan'ın o anda bile yüzünde makyaj olması dikkatlerden kaçmadı.

Seda Sayan canlı yayında yüz gerdirmişti, son haliyle şoke etti! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

56 yaşındaki Seda Sayan, dinç ve genç kalmak adına sporuna ve sağlığına dikkat ettiği gibi bir takım estetik operasyonları da yaptırıyor. Ünlü şarkıcı son olarak yüzünü gerdirdi ve bu anları canlı yayınla takipçileriyle paylaştı.

Seda Sayan canlı yayında yüz gerdirmişti, son haliyle şoke etti! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

FRANSIZ ASKISI NEDİR

Seda Sayan, 10 yaş birden gençleştiren 'Fransız Askısı' isimli yöntem için saç diplerinden çene altına kadar ikişer adet cilt altı ipi yerleştirtti. 45 dakika süren operasyonda, sarkmış bölgelerin yukarı çıkması için bu ipler yukarı doğru çekildi.

Seda Sayan canlı yayında yüz gerdirmişti, son haliyle şoke etti! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

"TÜRKİYE'NİN EN MERAK EDİLEN YÜZÜ BENİMKİ!"

Estetik operasyon sırasında bile makyajlı olduğu gözlenen Sayan, ''Türkiye'nin en merak edilen yüzü benimki. Yaptırdığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı seviyorum. Ameliyat masasında bile süslüyüm'' dedi. Ameliyat sırasındaki sergilediği soğukkanlılığı gözlerden kaçmayan Sayan, işlemi kayda alan arkadaşı Fatih Ürek'in yakın çekim yapmasını istedi. Seda Sayan'a gelen yorumlar arasında bu davranışını eleştirenler olduğu kadar cesur bulanlar da vardı.

İşte Seda Sayan'ın son hali...

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