Aleyna Tilki'ye sevgilisi Kadir Güneş öyle bir şey yaptı ki... Bu hareket çok konuşulacak!

Aleyna Tilki, bu durumu sevgilisinin ısrarı sonucu durumu kabul etmek zorunda kalmış. Şimdilerde Aleyna Tilki, nereye gitse yakın koruma da bir an olsun yanından ayrılmıyormuş. Yurt içi ve yurt dışında konserden konsere koşan Tilki'ye tahsis ettiği korumanın hem yakın dövüş hem de Uzakdoğu dövüşlerinde usta olduğunu da bir başka şaşırtan bilgi...

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