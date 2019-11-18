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Aleyna Tilki'ye sevgilisi Kadir Güneş öyle bir şey yaptı ki... Bu hareket çok konuşulacak!

Aleyna Tilki - Kadir Güneş aşkı magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. 19 yaşındaki Aleyna Tilki ile iş insanı Metin Güneş'in oğlu olan Kadir Güneş bir süredir birliktelik yaşıyor. Kadir Güneş'in Aleyna Tilki'nin her şeyiyle yakından ilgilendiği magazin kulislerin dolaşırken, Güneş'in yakın çevresine "Benim güvendiğim insanlar, Aleyna'nın yanında olunca içim daha rahat ediyor'' dediği ortaya çıktı. Dünyaca ünlü müzik şirketi Universal ile anlaşan Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş tarafından öyle bir şeye maruz kaldı ki, ısrar karşısında hiçbir şey yapamadı... Bu haberi öğrenenler ise, "Allah herkese böyle düşünceli bir sevgili nasip etsin..." yorumlarında bulundu.

18.11.2019 13:13 - Son Güncelleme: 18.11.2019 13:59
Aleyna Tilki'ye sevgilisi Kadir Güneş öyle bir şey yaptı ki... Bu hareket çok konuşulacak!

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş'ten çok konuşulacak hareket! 19 yaşındaki Tilki, bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen çiçeği burnunda aşk hala konuşulurken, Kadir Güneş'ten adından söz ettirmeye devam edecek bir hamle geldi.

Aleyna Tilki'ye sevgilisi Kadir Güneş öyle bir şey yaptı ki... Bu hareket çok konuşulacak!

Dünyaca ünlü müzik şirketi Universal ile anlaşan Aleyna Tilki, bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşıyor. İş insanı Metin Güneş'in oğlu olan Kadir Güneş'in, Tilki'yi koruması için kendi özel arabasını ve yakın korumasını sevgilisine tahsis ettiği ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'ye sevgilisi Kadir Güneş öyle bir şey yaptı ki... Bu hareket çok konuşulacak!

Aleyna Tilki, bu durumu sevgilisinin ısrarı sonucu durumu kabul etmek zorunda kalmış. Şimdilerde Aleyna Tilki, nereye gitse yakın koruma da bir an olsun yanından ayrılmıyormuş. Yurt içi ve yurt dışında konserden konsere koşan Tilki'ye tahsis ettiği korumanın hem yakın dövüş hem de Uzakdoğu dövüşlerinde usta olduğunu da bir başka şaşırtan bilgi...

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Aleyna Tilki'ye sevgilisi Kadir Güneş öyle bir şey yaptı ki... Bu hareket çok konuşulacak!

Aleyna Tilki'nin her şeyiyle yakından ilgilenen Kadir Güneş, yakın çevresine "Benim güvendiğim insanlar, Aleyna'nın yanında olunca içim daha rahat ediyor'' diyormuş. Ne diyelim Allah herkese böyle düşünceli bir sevgili nasip etsin…

Aleyna Tilki'ye sevgilisi Kadir Güneş öyle bir şey yaptı ki... Bu hareket çok konuşulacak!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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